Сестра-близнец, разрыв с Бюрсином и запретная любовь: Неизвестная Ханде Эрчел

24 ноября популярной турецкой актрисе Ханде Эрчел исполняется 32 года. Самые удивительные факты из её жизни, а также подробности расставания с женихом-миллиардером — в материале Life.ru. 23 ноября, 21:55 Ханде Эрчел — кто «постучался в дверь» турецкой красавицы. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / ZUMA / Simone Comi, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gamze_ercel

К своим 32 годам Эрчел обрела бешеную популярность не только в Турции, но и во всём мире. Она покорила миллионы людей своей красотой и яркой игрой на экране. Рассказываем интересные факты об актрисе.

Не сестра, а вторая половинка: За что Ханде обожает свою Гамзе

У Ханде Эрчел есть младшая сестра Гамзе. Она не просто родственница, а настоящая подруга, с которой связаны самые беззаботные и озорные моменты детства. Девушки — погодки, и это стало благодатной почвой для детских проказ. Ханде и Гамзе обожали разыгрывать окружающих и притворялись двойняшками. Несмотря на взрослую жизнь, загруженные графики и публичность, сёстры сохранили тесную эмоциональную связь. В личном микроблоге Ханде регулярно появляются снимки, где она в окружении Гамзе и племянницы — её дочери Мави.

Ханде Эрчел очень дружна с сестрой Гамзе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ handemiyy

В интервью Ханде рассказывала о детстве: «Мы как близнецы. Нас растили одинаково. Стригли одинаково волосы, одевали в одинаковую одежду. Спустя несколько лет, когда мы выросли и стали носить разную одежду, между нами возникали громкие скандалы. У нас обеих есть шрамы в память об этих днях. Гамзе шалила, а всю вину сваливала на меня».

Сейчас ссор с сестрой нет — девушки поддерживают тёплые отношения.

Её не хотели брать 90 раз: Как Ханде Эрчел прошла через унижения кастингов

Будущая звезда училась на факультете традиционного турецкого искусства в Университете изящных искусств имени Мимара Синана. Но уже на втором курсе Ханде приняла дерзкое для многих решение и оставила вуз из-за желания попробовать себя в актёрстве.

Ханде Эрчел до начала актёрской карьеры работала моделью. Фото © ТАСС / ЕРА / ANDRE PAIN

Ещё до актёрской карьеры Ханде покорила мир красоты. В 2012 году она завоевала титул «Мисс цивилизация Турции», а затем представила страну на международном конкурсе, где заняла второе место. Эти победы открыли ей двери в модельный бизнес. У неё появились приглашения на съёмки для глянцевых изданий, контракты с брендами и пристальное внимание индустрии. В 2016 году её заметили представители L’Oréal Paris. Ханде стала лицом бренда, что закрепило за ней статус иконы стиля. А спустя четыре года эксперты из лос-анджелесской клиники косметической хирургии назвали её самой красивой женщиной мира.

Только вот актёрская карьера Ханде начиналась далеко не так успешно. Прежде чем услышать заветное «утверждена», она прошла около 90 прослушиваний. Каждое «нет» становилось для неё уроком.

Дебют на экране состоялся в 2013 году в новой экранизации романа «Королёк — птичка певчая». Но настоящий прорыв случился лишь три года спустя, когда ей досталась роль Селин Йылмаз в сериале «Дочери Гюнеш». С тех пор её фильмография пополнилась знаковыми работами — «Любовь не понимает слов», «Чёрная жемчужина», «Азизе» и, конечно, «Постучись в мою дверь», «Совершенно другой» и другие фильмы и сериалы.

Её главная роль: Почему Ханде Эрчел стала послом против рака

В 2019 году мать Ханде Эрчел Айлин скончалась от рака в возрасте 48 лет. Потеря стала для актрисы большим потрясением. В интервью и соцсетях Ханде откровенно делилась болью, называя материнскую любовь бесценным даром и подчёркивая, как важны в тяжёлые времена поддержка и близость родных.

Трагедия подтолкнула Ханде к благотворительности. Она стала послом организации «Жизнь без рака», чтобы помогать людям, столкнувшимся с онкологией. Несмотря на незаживающую личную рану, актриса находит силы направлять энергию на поддержку тех, кто переживает схожий путь.

От актёра к миллиардеру и обратно к одиночеству: Любовные неудачи Ханде Эрчел

Совместная работа в сериале «Постучись в мою дверь» подарила зрителям не только яркую экранную пару, но и настоящую любовную историю. Химия между Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином выглядела настолько убедительной, что поклонники быстро заподозрили их в романе.И действительно — вскоре актёры подтвердили романтические отношения в реальной жизни. Их совместные выходы в свет, нежные взгляды и редкие публичные проявления чувств лишь укрепляли веру фанатов в искренность этой связи. Пара словно продолжила жить в атмосфере той самой романтической сказки, которую они создали на экране.

Ханде Эрчел на волне своей популярности побывала в Москве. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Правда, идиллию не удалось сохранить надолго. Профессиональные обязательства и карьерные амбиции обоих актёров постепенно стали препятствием для отношений. По некоторым версиям, определённую роль в расставании могли сыграть и требования продюсеров проекта, стремившихся поддерживать имидж сериала.

Весной 2022 года слухи о разрыве получили косвенные подтверждения, когда представители Керема Бюрсина намекнули на завершение отношений, а Ханде удалила из своих социальных сетей все совместные фотографии и отписалась от бывшего возлюбленного. При этом ни один из актёров не дал официальных комментариев о причинах расставания.

Вскоре Ханде начала встречаться с миллиардером Хаканом Сабанджи. Фанаты ждали скорой свадьбы, но летом 2025 года стало известно об их разрыве. По слухам, масла в огонь всё время подливала мать бизнесмена, считавшая актрису неподходящей партией для сына.

Простая роскошь Ханде Эрчел: Как собаки залечили её душевные раны

Ханде Эрчел обожает собак. В её доме живут два пушистых компаньона. Несмотря на насыщенный рабочий график, она старается провести с ними как можно больше времени. В одном из интервью звезда с нежной грустью призналась: «Теперь лежать в траве с моими собаками — моя величайшая роскошь. Я не могу проводить с ними время из‑за моего плотного графика, но при любой возможности мы все сидим в саду и обнимаемся».

Для Ханде её собаки — это не просто питомцы, а источник умиротворения и напоминание о простых радостях жизни.

