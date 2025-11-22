Около 10 взрывов прозвучало над Сызранью Самарской области. Предварительно, система ПВО уничтожает украинские БПЛА. Об этом сообщает SHOT.

Как рассказали местные жители, от 8 до 10 взрывов, от которых «затрещали стёкла», начались около 30 минут назад. Слышен гул в небе, а громкие звуки исходят с северной части города. По словам очевидцев, дроны слышно со стороны реки Волги, они летят на низкой высоте. Видны вспышки в небе. Предварительно, ПВО сбивает БПЛА. Официальной информации пока нет.

Ранее серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на город. Местные жители рассказали, что было слышно около 16 взрывов на севере и в центральной части. По словам очевидцев, они видели несколько ярких вспышек. Из динамиков доносится сирена и просьбы отойти от окон и укрыться в безопасном месте.