22 ноября, 04:41

В трёх аэропортах России отменили план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

В трёх воздушных гаванях России отменили временные ограничения приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Речь идёт об аэропортах Тамбова (Донское), Пензы и Саратова (Гагарин). В ведомстве уточнили, что ограничения в воздушных гаванях вводили для обеспечения безопасности полётов.

Ночью силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Ростовской области, уничтожив и подавив дроны в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. В Миллерово повреждены административное здание и техника во дворе. В хуторе Тренёвка выбиты стёкла в доме, повреждены гараж и хозпостройка. Жертв нет.

    avatar