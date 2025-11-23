«Новый Черчилль на каблуках» и план, которого нет. Итоги недели ультиматумов Публицист и аналитик Александр Роджерс — о неделе, когда Трамп поставил ультиматум Зеленскому, а «мирный план» оказался лишь разменной монетой в большой игре, где все врут и мечутся. 22 ноября, 21:23 Коллаж © Life.ru. Обложка © ChatGPT

Уходящая неделя прошла в разговорах о переговорах. Самих переговоров пока что не происходит. Ни между Уиткоффом и Зеленским, ни между США и Россией, ни в трёхстороннем формате, ни в пятистороннем. Что «наличие отсутствия», что «отсутствие наличия».

Сначала вообще информация о наличии некоего обновлённого «мирного плана» не была озвучена официально, а была вброшена через жёлтые СМИ (не жёлтых в США давно не осталось). Предположительно, слив шёл со стороны Келлога (но это не точно). И спецпредставителю нашего МИДа Марии Захаровой даже пришлось заявлять, что наша сторона никаких таких документов не получала.

И лишь через пару дней уже сам Путин подтвердил, что «были демоны, но самоликвидировались» (зачёркнуто, но плохо), получили данный план, будем изучать и обсуждать. Уточнив, что мы не против переговоров, но если они сорвутся в очередной раз, то нас и текущий ход СВО вполне устраивает.

Вбросить через СМИ несколько версий какого-то документа, а потом отслеживать реакцию — это тоже часть американской стратегии. «Малыш, это фокус для фраеров, я его уже сто раз видел»(с)

Предложенный план в его последней, вроде как официальной версии содержит ряд пунктов, неприемлемых для России, и ряд пунктов, неприемлемых для режима Зеленского. Разница в том, что умный Путин играет с Трампом и говорит: «Интересно, спасибо, будем обсуждать» (ничего не обещая), а глупый Зеленский лезет в бутылку и устраивает истерики.

«А дикари теперь заламывают руки, ломают копия, ломают луки». Извините, навеяло.

Европейцы тоже устраивают истерики, созывают экстренные совещания и собираются писать очередной свой, альтернативный (я бы даже сказал «альтернативно одарённый») мирный план. Который на самом деле ни разу не мирный.

Макрон и Стармер даже сделали совместное заявление, что «сокращение ВСУ недопустимо». Хотя сокращение ВСУ происходит ежедневно, в естественном порядке.

А генсек НАТО Рютте толкнул речь о зловещих планах Путина о нападении на НАТО через пять лет (почему именно пять? почему не три или семь?), чтобы показать свою важность и значимость и попросить ещё денег. Как говорил Балабанов про Америку: «Здесь всё просто так, кроме денег».

До этого у нас был Уиткофф Шрёдингера, в состоянии квантовой неопределённости. Который одновременно и в Стамбуле, и нет. И встречается с Зеленским, и нет. И встречается с Ермаком, и нет. И встречается с обоими одновременно, но это тоже не точно.

И одновременно у нас был Умеров Шрёдингера. Который и сбежал, и не сбежал, и сбежал, но не совсем.

А ещё до этого у них был коррупционный скандал с бегством «кошелька Зеленского» Тимура Миндича. Который тоже сначала то сбегал, то возвращался, то снова сбегал.

При этом «щит Европы», «лидер демократического мира» и «новый Черчилль» (в просторечии «Зелёный Гоблин») Зеленский внезапно оказался мелким (1,60 м и каблуки) коррупционером и вором. Так неожиданно (нет)!

И все они истерят, и все они врут, и все они мечутся. Именно так же ведут себя люди, которые вот-вот уже почти совсем победили Россию, да?

Ах, да! Ещё у нас был Покровск Шрёдингера. Когда наши уже его взяли, а укропропаганда заявляла, что «доблестные ВСУ заканчивают зачистку Покровска от последних российских ДРГ». Правда, потом Покровск исчез, а на его месте вновь возник Красноармейск…

Вот такая «стратегическая неопределённость».

Трамп же дал срок Зеленскому подписать «мирный план» до четверга, а то «потом будет, как в прошлый раз» (из известного анекдота). Заметьте, не обоим сторонам, а только Зеленскому.

«Он (Зеленский) должен будет принять его, а если ему не нравится, то, знаете, им тогда стоит просто продолжать сражаться», — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

«Товарищ судья, а он не может сесть!» Извините, тоже навеяло.

А пока везде квантовая неопределённость, одно остаётся неизменным — Российская армия наступает и побеждает.

Авторы Александр Роджерс