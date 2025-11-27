Штрафы в миллионы и приостановка деятельности: В ГД хотят ужесточить наказание за некачественный капремонт

Депутаты Государственной Думы внесли законопроект, ужесточающий административную ответственность для подрядных организаций за нарушение правил проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом стало известно Life.ru. Авторами инициативы выступили депутаты Дмитрий Гусев, Михаил Делягин, Елена Драпеко и Алексей Журавлёв.

Проект предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), где нарушения в сфере капремонта будут выделены в отдельную статью. В качестве наказания предусмотрено значительное увеличение размеров штрафов, а также введение такой меры, как административное приостановление деятельности компаний-нарушителей.

Согласно проекту, новые штрафы составят:

Для должностных лиц — 150–300 тыс. рублей.

Для индивидуальных предпринимателей — 150–200 тыс. рублей или приостановление деятельности до 80 суток.

Для юридических лиц — 300–800 тыс. рублей или приостановление деятельности до 80 суток.

За повторные нарушения штрафы будут еще выше: для юрлиц они могут достигать 2–3 млн рублей, а срок приостановки деятельности — 90 суток.

Как поясняют авторы инициативы, действующие штрафы (100-600 тысяч рублей для юрлиц) не оказывают достаточного профилактического эффекта и не мотивируют подрядчиков соблюдать нормативы. Принятие законопроекта призвано повысить качество капремонта и обеспечить реальную защиту прав собственников жилья.

«Люди вправе рассчитывать на качественный капитальный ремонт, а недобросовестные подрядчики должны нести реальную, ощутимую ответственность. Сегодняшние штрафы уже давно не соотносятся с масштабами нарушений и ущербом для граждан. Предлагаемые меры сделают систему капремонта более защищённой и справедливой», — отметил Гусев.

Ранее Life.ru писал, что депутаты ГД ужесточили контроль за данными о капремонте. Теперь подрядчики обязаны вносить в ГИС ЖКХ только достоверную информацию о выполненных работах. За ложные или неполные сведения предусмотрены штрафы.