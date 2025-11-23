В Смоленской области расчёты ПВО сбили три украинских беспилотника

Расчёты противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своём Telegram-канале.

«Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты 3 беспилотника. Пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы работают на местах происшествий», — говорится в сообщении.

А ранее в четырёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты для обеспечения безопасности воздушного движения. Рейсы были приостановлены в двух воздушных гаванях Краснодарского края, а также в Тамбовской и Ярославской областях.