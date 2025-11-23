Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 04:06

В Смоленской области расчёты ПВО сбили три украинских беспилотника

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своём Telegram-канале.

«Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты 3 беспилотника. Пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы работают на местах происшествий», — говорится в сообщении.

Собянин сообщил об уничтожении второго летевшего на Москву беспилотника
Собянин сообщил об уничтожении второго летевшего на Москву беспилотника

А ранее в четырёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты для обеспечения безопасности воздушного движения. Рейсы были приостановлены в двух воздушных гаванях Краснодарского края, а также в Тамбовской и Ярославской областях.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar