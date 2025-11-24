Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 05:19

Константин Меладзе нашёл способ зарабатывать в России миллионы, ничего не делая

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzemusic

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzemusic

Продюсер Константин Меладзе, который после начала СВО уехал из России и опасается возвращаться, продолжает активно зарабатывать в РФ — хотя бы через банковские вклады. По данным SHOT, он держит в российских банках крупные суммы, и только на процентах с 2022 года получил свыше миллиона рублей.

При этом живёт 62-летний композитор за границей и сопровождает младшего брата Валерия Меладзе в гастрольном туре по Европе и Азии. Но его российский бизнес чувствует себя отлично. В октябре 2024 года продюсер переоформил компанию «Меладзе мьюзик» — теперь она записана на его грузинский паспорт вместо украинского. Его ООО за 2024-й год заработала чистыми ₽85,3 млн. Для сравнения — в 2023-м чистая прибыль его лейбла была в пять раз меньше — ₽16,7 млн.

Валерий Меладзе спустил в Москве полмиллиона, вырученные во время тура по США
Валерий Меладзе спустил в Москве полмиллиона, вырученные во время тура по США

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Константин Меладзе
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar