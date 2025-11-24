Площадку обанкротившегося ЛЭМЗ в Петербурге выкупили за 1,2 млрд рублей

Имущественный комплекс обанкротившегося Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) в Красносельском районе Петербурга продан на торгах за 1,2 млрд рублей. Сделку называют одной из крупнейших в сегменте промышленных площадок в 2025 году, сообщает «Деловой Петербург».

Речь идёт о территории на Петергофском шоссе, включающей производственные корпуса, складские помещения, котельную и конструкторское бюро общей площадью около 52 тыс. кв. м, а также земельный участок площадью 5,6 га. Объект выставили на аукцион летом с начальной ценой 1,5 млрд рублей, однако в ходе торгов стоимость была снижена на 300 млн.

Покупателем стала компания ООО «ЛэмзПромПарк», зарегистрированная на этой же площадке. Фирма была создана в 2014 году, а с 2022 года её единственным владельцем является предприниматель Евгений Савченко, связанный с рядом девелоперских и недвижимых проектов в Москве.

Эксперты оценивают локацию как перспективную для дальнейшего развития. По их мнению, площадка может быть использована как под новое промышленное строительство, так и под редевелопмент с возможной сменой назначения земли на жилую или смешанную застройку.

ООО «УК "ЛЭМЗ"» было признано банкротом в 2024 году. Ранее компания принадлежала сингапурской Centrum Maritime Pte Ltd, а её тогдашний владелец, украинский бизнесмен Виктор Артемов, был включён в санкционные списки США за предполагаемое участие в незаконных поставках иранской нефти в интересах «Хезболлы».

Ленинградский электромеханический завод был основан в 1913 году и на протяжении более века оставался одним из старейших производителей электросчётчиков в России.