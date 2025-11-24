На этой неделе пенсионерам надо сделать выплаты и подать заявления. Что нужно успеть до 1 декабря Оглавление Какие выплаты нужно сделать пенсионерам на этой неделе Кому нужно подать заявление в СФР до 1 декабря Как изменится график начисления пенсий в декабре На этой неделе пенсионеры должны успеть сделать выплаты по налогам. Это касается в частности тех, у кого есть банковские вклады и недвижимость. К тому же истекает срок подачи определённых уведомлений в СФР. Что нужно учесть пенсионерам? 24 ноября, 09:10 Юрист рассказала, что нужно сделать пенсионерам до 1 декабря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Какие выплаты нужно сделать пенсионерам на этой неделе

Истекает срок оплаты налога на имущество и налога на вклады. Это касается и пенсионеров, у которых есть в собственности недвижимость и банковские вклады. Они должны заплатить налог на имущество и налог на доходы по вкладам за 2024 год. Срок выплаты истекает 1 декабря 2025 года. ФНС присылает уведомления и рассчитывает сумму налога самостоятельно.

Облагается налогом не вся сумма процентов по вкладам, а только доход свыше необлагаемого минимума. На 2024 год это 210 тыс. рублей. Если доход выше, то нужно заплатить налог.

— Налогом облагаются доходы не по всем вкладам. Например, от него освобождаются доходы по эскроу-счетам и вкладам с процентной ставкой до 1% годовых, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

О налоге сообщают в налоговом уведомлении. Получить его можно через «Личный кабинет налогоплательщика», его мобильную версию «Налоги ФЛ» и через портал «Госуслуги». Бывает, что у пенсионера нет доступа к личному кабинету ФНС или аккаунту на портале «Госуслуги». Тогда налоговые уведомления ему отправляют по почте заказными письмами. Важно регулярно проверять почтовый ящик, чтобы не пропустить уведомление. За просрочку платежа уже с 2 декабря начнут начислять пени.

Кому нужно подать заявление в СФР до 1 декабря

До 1 декабря нужно подать заявление в СФР о смене страховщика пенсионных накоплений. Это касается тех людей, кто хочет изменить фонд, в котором хранит накопления. Если планов по смене страховщика нет, то и подавать заявление не нужно.

— Можно хранить пенсионные накопления как в отделении Социального фонда России, так и в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Человек имеет право выбора между ними. При смене фонда для перевода пенсионных накоплений нужно подать соответствующее заявление. Сделать это надо не позднее 1 декабря текущего года. Если же человек передумал менять страховщика, то он может отказаться от своего решения. Для этого нужно подать уведомление об отказе не позднее 31 декабря. Если уведомления не будет, то переход пройдёт на основании первоначального заявления, — пояснили в СФР.

Как изменится график начисления пенсий в декабре

Пенсии за январь начнут поступать заранее. В результате в декабре придут две пенсии — за декабрь и за январь. Первые выплаты январских пенсий запланированы уже на 25 декабря, но большая часть выплат придётся на период с 26 по 29 декабря. В некоторых регионах деньги могут зачислить уже 24 декабря.

— Стоит учитывать, что сроки выплат пенсий зависят и от способа их получений. Одно дело — деньги приходят на карту. Другое — на почту. Если человек получает пенсию через почту, то нужно уточнять график работы конкретного почтового отделения, — пояснила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева