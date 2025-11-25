Живут в роскоши, а бьют по россиянам. Как беглые министры и экономисты помогают Западу с санкциями Оглавление Профессор с ранчо учит, как сделать жизнь россиян невыносимой «Миша два процента» за полный разгром России Архитектор дефолта снова бьёт по рублю Экономиста Гуриева*, экс-премьера Касьянова* и бывшего зампреда ЦБ Алексашенко* в России признали экстремистами. Они знали важные секреты о России и теперь консультируют Запад по санкциям, чтобы сделать россиян бедными. Как живут предатели? 24 ноября, 21:41 Росфинмониторинг признал экстремистами Гуриева, Касьянова и Алексашенко*. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / one studio 900, © ТАСС / Станислав Красильников, ТАСС / AP / Pavel Golovkin, ТАСС / РБК / Олег Яковлев

Профессор с ранчо учит, как сделать жизнь россиян невыносимой

Экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев* после начала спецоперации вошёл в так называемую международную Стэнфордскую группу. Эту организацию возглавляют Майкл Макфол (экс-посол США в РФ) и Андрей Ермак (руководитель Офиса президента Украины). Её цель — давать рекомендации по санкционной политике в отношении России. Гуриев* там нужен, чтобы побольнее ударить простых россиян.

— В машинах с российскими номерами обнаруживают огромные партии микропроцессоров, которые можно использовать в военных целях. Компоненты такие маленькие, что их вывозят в багажнике на целый месячный запас ракет. Во избежание их вывоза приняли решение ограничить въезд авто с российскими номерами на территорию ЕС, — вот такой повод Гуриев* «нашёл», чтобы поиздеваться над нашими туристами. Его тезисы потом воодушевлённо цитировали прибалтийские депутаты Европарламента.

Экономист Сергей Гуриев*. Фото © ТАСС / Олег Яковлев

При этом сам Гуриев* словно стесняется. Когда его инициатива стала в России достоянием общественности, он начал с пеной у рта доказывать, что не имеет к ней отношения и вообще никогда не желал зла простым россиянам. Но это в русскоязычных каналах. В западных СМИ Гуриев* не скрывает: «Для победы Украины россиянам придётся жертвовать и испытывать сопутствующий ущерб».

На родине Сергей Гуриев* запомнился как самый молодой ректор страны и убеждённый западник. В начале десятых он поддержал уличные протесты Навального* и стал соведущим программы на антироссийском «Эхе Москвы»**. Россию Гуриев* покинул дюжину лет назад, сразу после того как с помпой выпустил доклад о невиновности Ходорковского*. Это было своеобразным ударом в спину медведевскому правительству, которое ему доверяло.

Помыкавшись по Франции, Гуриев* осел в американском штате Нью-Гэмпшир на берегу реки Коннектикут в городе Хановер. Там у него роскошное ранчо на трёх гектарах земли. Такая недвижимость стоит $1,5 млн. Сам себя Гуриев* называет французско-американским профессором.

«Миша два процента» за полный разгром России

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов* после начала спецоперации уехал в Ригу и стал одним из лидеров пресловутого «Антивоенного комитета РФ». Эта та самая организация, которая придумала и продвигает пораженческий бело-сине-белый флаг взамен нашего бело-сине-красного. Другим символом «антивоенщиков» является жовто-блакитный пацифик. Впрочем, никакого миролюбия в Касьянове* нет. Он не за мир, а против России.

— Очень трудно предположить, что «мирный план Трампа» поддержат правительства США и Европы. На деле это некий бизнес-план, поощряющий агрессора и наказывающий жертву, — кряхтел Касьянов* неделю назад.

— Очевидные попытки Кремля и пособников подорвать волю украинского народа к сопротивлению способны привести к более широкомасштабной войне, — потряхивал он кулаком.

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов*. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Зато русофоб в восторге от свежего плана Европы о перемирии (где России предлагается без снятия санкций отдать территории, платить репарации и терпеть контингент НАТО в Незалежной).

Михаил Касьянов* ругает американского президента за «игры с Путиным» и надеется, что «Европа возьмёт ситуацию в свои руки». На недавнем бухарестском форуме по вопросам безопасности он заявил, что только победа Украины принесёт стабильность на Балканы и Чёрное море.

Бывший российский премьер всегда и везде лоббирует санкции против России. Он призывает ограничить нам экспорт нефти и газа, установить потолок цен на наше сырьё. Он за введение полноценных вторичных санкций против третьих стран и частных компаний, которые помогают нашей экономике обходить ограничения. Среди его самых скандальных инициатив — наложение персональных санкций на всех без исключения журналистов российских госСМИ.

На родине Касьянов* запомнился поддержкой Ходорковского* и Навального*, слухами о сговоре с Березовским и уголовным делом, где фигурировал как лоббист швейцарской фирмы, реконструировавшей Кремль по кратно завышенным сметам. Из-за подозрений в коррупции Касьянова* даже прозвали «Мишей два процента». В Московском регионе у беглого политика может оставаться пентхаус, историческая усадьба и современный особняк. Эта недвижимость стоимостью под миллиард, скорее всего, переписана на родню.

Архитектор дефолта снова бьёт по рублю

Экс-зампред ЦБ России Сергей Алексашенко*. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Бывший зампред ЦБ и экс-замминистра экономики РФ Сергей Алексашенко* после начала спецоперации удобно устроился на двух стульях. Он одновременно и лидер прибалтийского «Антивоенного комитета», и член американской Стэнфордской группы.

Алексашенко* честно говорит, что не верит в капитуляцию нашей страны, и лишь усмехается на рассуждения про репарации. Тем не менее он навредил России едва ли не больше всех предателей. Именно он денно и нощно работает, чтобы ослабить рубль.

— За войну заплатит российское население. Можно только обсуждать, в какой форме, в какие сроки и в каком объёме это будет сделано, — раскрывает тонкости своей работы Алексашенко*.

Его подпись стоит под принятой Западом инициативой ограничить россиянам выдачу карт Visa и Mastercard. Также он делает всё, чтобы отрезать нашу страну от рынков криптовалют, в том числе лоббирует закрытие кошельков, принадлежащих гражданам РФ. Ещё Алексашенко* старается, чтобы нашим туристам постоянно ужесточали визовый режим в ЕС. А в идеале он хочет взимать со всех путешествующих россиян «сбор на восстановление Украины».

На родине Сергея Алексашенко* запомнили как одного из главных архитекторов дефолта 1998 года. Работая в ЦБ, он был причастен к формированию рынка государственных краткосрочных облигаций и, по данным силовиков, неплохо заработал на этом. В десятых годах , будучи топ-менеджером госкорпораций, Алексашенко* улетел в США на стажировку и не вернулся. Потом заявил, что остаётся там жить, потому что не хочет заставлять сына ходить в российскую школу.

Сейчас Сергей Алексашенко* живёт в шикарном особняке в Вашингтоне стоимостью до $2,5 млн. На родине у него тоже может кое-что оставаться на родственниках: особняк в Истре, студия на Патриках, апартаменты в Москве-Сити и дюплекс у зоопарка.

* Включены в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

Авторы Пётр Егоров