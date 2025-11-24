В Приморье до конца 2025 года отремонтируют 19 школ и детских садов по нацпроектам

В Приморском крае до конца 2025 года отремонтируют и модернизируют 17 школ и два детских сада в рамках федеральных нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Семья». Об этом сообщило правительство региона.

Как уточнила министр образования Приморья Эльвира Шамонова, на капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных учреждений направлено более 560 млн рублей. Работы уже завершены в 10 школах шести муниципалитетов, остальные объекты планируется сдать до 1 декабря. Параллельно ведётся ремонт двух детских садов во Владивостокском и Лесозаводском городских округах — на это выделено около 169 млн рублей, сроки окончания также запланированы на начало декабря.

Модернизация проводится в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, который ранее поставил задачу завершить капитальный ремонт школ и детских садов по всей стране к 2030 году, а затем перевести их обслуживание на плановый режим.

Капитальный ремонт образовательных учреждений в регионах проводится в рамках масштабной федеральной программы модернизации социальной инфраструктуры. Речь идёт не только о косметических работах, но и о замене инженерных сетей, обновлении классов, оснащении современным оборудованием и создании комфортной среды для обучения. В Приморье обновление школ и детсадов стало частью долгосрочной стратегии по повышению качества образования и улучшению условий для детей и педагогов.