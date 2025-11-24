Зима ударит по столице: Вильфанд раскрыл, каких сюрпризов ждать москвичам от погоды

Зима в Москве будет прохладнее, чем в прошлом году, но без экстремальных морозов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура в столице и в центре Европейской части страны ожидается в пределах климатической нормы или немного выше неё. При этом нынешний холодный сезон окажется более «классическим» по ощущениям и заметно холоднее прошлой аномально тёплой зимы, однако речь о сильных и затяжных морозах не идёт, приводит прогноз Вильфанда РИА Новости.

Самая холодная зимняя эпоха

По архивным данным, одной из наиболее суровых зим в истории Москвы считается сезон 1892–1893 годов — средняя температура трёх зимних месяцев достигала примерно −16,8 °C, а в январе 1893 года среднемесячная температура опустилась до −21,6 °C. Абсолютный рекорд минимальной температуры для столицы отмечен 17 января 1940 года: тогда термометр зафиксировал −42,2 °C. Этот морозный рубеж стал символом прежних «лютых» зим Москвы, когда холод устанавливало скандинавское и арктическое вторжение морозного воздуха.

Самая тёплая зима

На другом полюсе температурного спектра — зима 2019–2020 года, когда средняя температура календарной зимы впервые в истории наблюдений оказалась положительной: около +0,5 °C, превысив норму почти на 7,7 °C. Также январь 2025 года стал рекордно тёплым для Москвы: среднемесячная температура составила −0,02 °C — почти на один десятичный градус выше предыдущего рекорда. Такие зимы — результат усиленного влияния атлантических тёплых циклонов, урбанизации и общего тренда к глобальному потеплению