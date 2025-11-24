Опубликована архитектура деловой программы Российско-Саудовского делового форума

1 декабря 2025 года в столице Саудовской Аравии состоится Российско-Саудовский деловой форум, который пройдет в рамках девятого заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Мероприятие объединит представителей органов власти, институтов развития и ведущих компаний двух стран.

Соорганизаторами форума с российской стороны выступают Фонд Росконгресс, Российско-Саудовский и Российско-Арабский деловые советы при поддержке Правительства РФ и Минэкономразвития. Как отметил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, форум станет важным этапом подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму 2026 года, страной-гостем которого станет Саудовская Аравия.

Деловая программа охватит ключевые направления экономического сотрудничества, включая инвестиционные проекты, развитие ИКТ, агропромышленный комплекс и продовольственную безопасность, инфраструктуру и строительство, а также промышленную кооперацию и горнодобывающий сектор. В рамках форума предусмотрены отраслевые панели, презентации бизнес-инициатив и встречи представителей деловых кругов России и Саудовской Аравии.

Отдельным событием станет выездная сессия ПМЭФ «Как технологии меняют городскую инфраструктуру», где участники обсудят внедрение цифровых решений, интеллектуальных транспортных систем и технологий управления городской средой.

На полях форума также пройдет выставка, на которой будут представлены проекты Фонда Росконгресс, включая платформу Roscongress International и «Территорию инноваций». По словам сопредседателя Российско-Саудовского делового совета Владимира Евтушенкова, форум должен стать площадкой для выработки конкретных договоренностей и запуска новых совместных инициатив — от туризма до высокотехнологичных проектов и решений для «умных» городов.