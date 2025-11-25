С 1 декабря установятся предновогодние цены на бензин. Чем они нетипичны и сколько станет стоить топливо на АЗС Оглавление Что происходит на топливном рынке в конце ноября Что изменится на топливном рынке с начала декабря Сколько будет стоить бензин с 1 декабря С 1 декабря на топливном рынке начнёт складываться особая ситуация. Чего ждут участники рынка перед Новым годом и как изменятся цены на бензин и дизель со следующего месяца? 24 ноября, 21:20 Эксперты сделали прогноз цен на бензин с 1 декабря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GaudiLab

Что происходит на топливном рынке в конце ноября

К концу ноября российский топливный рынок вышел на редкую для этого года передышку. Средние цены на АИ-95 держатся около 66–67 рублей за литр, дизельное топливо стабилизировалось на отметке 74–75 рублей. Это результат жёсткой работы: экспортные запреты, ограничения на бирже, скорректированная система демпфера для нефтяников. Но декабрь преподнесёт свои испытания — и готовиться к ним нужно уже сейчас. Так охарактеризовал обстановку на рынке владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс тракс» Алексей Иванов.

— С 1 декабря основное влияние на стоимость топлива будут оказывать несколько ключевых факторов. Во-первых, это продолжение действия запрета на экспорт бензина и моратория на обнуление демпфера. Эти меры «ручного управления» являются главным инструментом правительства для сдерживания цен и насыщения внутреннего рынка, — рассказал представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ Никита Колесников.

Во-вторых, по его словам, вступит в силу сезонное снижение спроса, что традиционно оказывает давление и снижает цены. С другой стороны, риски сохраняются: это высокая налоговая нагрузка, составляющая до 70% от конечной цены литра, и сохраняющаяся угроза сбоев на НПЗ из-за внешних воздействий, которые могут в любой момент нарушить хрупкий баланс.

Что изменится на топливном рынке с начала декабря

С начала декабря главный фактор давления на цены — сезонный переход на зимний дизель. Крупные сетевые АЗС уже подняли его цену на 1–2 рубля относительно летних сортов, некоторые регионы видят прибавку до 76–77 рублей за литр. Производство зимнего дизеля дороже, технологические особенности требуют дополнительных затрат. Об этом рассказал Алексей Иванов.

— Независимые заправки в ответ переходят на среднетрубное топливо, манипулируя ценой и создавая конкурентное давление. К 20 декабря прогнозируется и рост цен на бензин: эксперты рассчитывают на подорожание примерно на 1–2% в сторону 67–68 рублей за литр в целом по стране, — добавил Алексей Иванов.

По его словам, несколько факторов сдерживают повышение. Санкт-Петербургская биржа установила жёсткие лимиты: цена может вырасти не более чем на 0,01 % в день, не более чем на 10% упасть. Запрет на экспорт бензина до конца года сохраняет внутренние объёмы, хотя их и недостаточно для кардинального скачка вниз. Кроме того, слабый рубль уже встроен в цены: доллар достаточно крепок, а это значит, что волатильность по курсам валют к концу года вряд ли вызовет новый скачок. Прогноз Центрального банка по декабрьской инфляции — 0,7 – 0,9 % в месяц — предполагает, что топливо не должно выбиваться из общего тренда.

Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин считает, что к концу года резких колебаний на рынке топлива не ожидается. После осенних всплесков власти фактически перевели отрасль в режим ручной стабилизации: действует мораторий на обнуление демпфера, продлены льготные меры для зимнего дизеля, сохраняются ограничения на экспорт. В совокупности это удерживает внутренний рынок от перетока топлива за рубеж и снижает давление на цены. Сейчас средние розничные значения по стране остаются стабильными: бензин колеблется в районе 64–66 рублей за литр, дизель — около 74–75.

Сколько будет стоить бензин с 1 декабря

Алексей Иванов считает, что к концу декабря розничные цены стабилизируются в коридоре 67–69 рублей за литр по бензину АИ-95 и 76–78 рублей по дизелю. Это выше, чем в конце ноября, но некритично по меркам нынешних реалий. Государственное регулирование держит ситуацию под контролем. Для бизнеса это значит предсказуемость: можно планировать логистические расходы с ясным пониманием того, что потребуется в декабре и январе.

— До конца декабря возможны лишь точечные корректировки стоимости на уровне отдельных регионов, но факторов для нового витка подорожания нет. После 1 декабря динамика будет зависеть уже от более широкого набора переменных — от мировых цен на нефть и курса рубля до сохраняющихся экспортных ограничений и параметров демпферного механизма, который государство продолжает адаптировать под текущие условия. На рынок также повлияет сезонный спрос и логистика, особенно в северных регионах. В базовом сценарии до конца года средние цены остаются в привычном диапазоне: АИ-92 — 64–67 рублей за литр, АИ-95 — 69–72, дизель — 74–78, — рассказал Константин Ожогин.

По его прогнозам, при сохранении действующих мер сильных шоков не ожидается. Однако локальная волатильность возможна — прежде всего из-за погодных условий, спроса и краткосрочных колебаний рубля.

— На текущий момент ситуация на топливном рынке России характеризуется переходом в фазу сезонной стабилизации. Если оглянуться на летние месяцы, когда биржевые цены обновляли исторические максимумы, то сейчас мы наблюдаем коррекцию. Это связано с завершением периода отпусков и сельхозработ, а также с постепенным возвращением нефтеперерабатывающих заводов из плановых ремонтов. В результате к концу декабря цены на АЗС могут демонстрировать умеренное снижение, — рассказал Никита Колесников.

Однако, по его словам, несмотря на эту позитивную краткосрочную динамику, по итогам всего 2025 года розничные цены на бензин всё же покажут рост. Ожидается, что он составит около 10%, что существенно превышает общий уровень инфляции. Таким образом, к декабрю цена на заправках, хотя и откатится от осенних пиков, останется значительно выше, чем в начале года.

С учётом всех перечисленных условий к концу 2025 года можно ожидать стабилизации средних розничных цен в следующих диапазонах: бензин АИ-92 будет стоить в районе 58–61 рубль за литр, а АИ-95 — около 63–66 рублей. Стоимость дизельного топлива может колебаться в пределах 64–68 рублей за литр. Такой прогноз сделал Никита Колесников.

— При этом важно понимать, что эта стабилизация носит скорее временный характер. Нынешнее затишье — во многом результат административных мер и сезонного фактора. Фундаментальные причины для роста цен, такие как налоговая составляющая и геополитические риски, никуда не исчезают, а это создаёт серьёзные предпосылки для нового витка напряжения на топливном рынке уже в начале 2026 года, — добавил Никита Колесников.

Авторы Нина Важдаева