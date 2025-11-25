С 1 декабря изменятся сроки оплаты квитанций ЖКХ и передачи показаний счётчиков. Что учесть жильцам Оглавление Когда придут квитанции за декабрь Как изменятся сроки получения квитанций в 2026 году Что грозит за просрочку по коммунальным платежам Управляющие компании уже предупредили об изменении в сроках оплаты квитанций, внесения показаний счётчиков и порядке начислений за услуги ЖКХ. На что обратить внимание, как избежать просрочки и что будет, если не заплатить вовремя? 25 ноября, 10:00 В декабре изменятся сроки подачи показаний счётчиков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

Когда придут квитанции за декабрь

Сроки формирования квитанций зависят от региона и поставщика ресурсов. Например, в Московской области единый информационный расчётный центр уже уведомил управляющие компании об изменении сроков формирования квитанции за декабрь 2025 года. Квитанции будут сформированы до 25 декабря, а передача показаний по индивидуальным приборам учёта производится в срок до 10 декабря.

— Обычная практика, когда в декабре приходят две квитанции — за ноябрь и за декабрь. Одна в начале месяца, другая — в конце. В этом году очень длинные новогодние праздники, поэтому стоит быть готовым получить две квитанции. Также важно уточнить сроки передачи показаний счётчика в декабре. Сделать это можно в своей управляющей компании. В разных регионах и у разных поставщиков услуг ситуация может различаться, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Обычно выпуск декабрьских квитанций сдвигается на более ранний период, чтобы жители могли оплатить коммунальные услуги до праздников и встретить 2026-й год с оплаченными счетами.

— Стоит учесть, что изменённые сроки оплаты — это рекомендация. Оплатить декабрьскую квитанцию без пеней можно будет и в январе. Точные рекомендованные даты оплат указываются в квитанции под таблицей с расчётами, — добавила Елена Кузнецова.

Как изменятся сроки получения квитанций в 2026 году

С марта 2026 года в России изменится дата рассылки квитанций на услуги ЖКХ. Изменения будут значительными. Сейчас квитанции приходят 1-го числа месяца, а станут приходить 5-го.

Сейчас оплачивать квитанции можно до 10 числа месяца, следующего за истекшим. С 1 марта 2026 года плату нужно будет вносить до 15 числа.

Что грозит за просрочку по коммунальным платежам

В течение первых 30 дней после даты платежа никаких пеней платить не нужно. Это своего рода отсрочка. Погасить долг можно без дополнительных расходов.

Пени начинают начисляться с 31-го дня. Составляют они 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки.

Если и за это время долг не будет погашен, то с 91-го дня сумма пеней за ЖКУ резко вырастет. Штраф составляет уже 1/130 ставки рефинансирования за день.

Авторы Нина Важдаева