О старте масштабного проекта «Живое Чёрное море» объявили на V Конгрессе молодых ученых

В декабре 2024 года в Чёрном море произошёл разлив нефтепродуктов. В результате пострадали и морские обитатели, и пляжи, и животные на берегу.

В рамках прошедшего в Сириусе V Конгресса молодых учёных компания JTI Россия официально объявила о запуске комплексного проекта «Живое Чёрное море». Трёхлетняя программа по сохранению экосистем Чёрного моря будет реализовываться совместно с фондом «Заповедное посольство».

Проект включит поддержку научных исследований, проведение мониторинга природных комплексов и животного мира, закупку специализированного оборудования, морского судна и автомобиля для проведения исследований и спасения морских млекопитающих. Помимо этого в планах создание инфраструктуры реабилитационного центра для дельфинов, разработка образовательных программ и проведение практикумов, направленных на развитие кадрового потенциала морских и приморских ООПТ, привлечение и подготовка волонтёров, эколого-просветительские проекты и инфраструктурные решения для бережного туризма и сохранения редких видов на черноморском побережье. Первый семинар для сотрудников приморских ООПТ уже запланирован на первую половину декабря.

Большое значение в проекте будет уделено защите дельфинов. В частности, планируется наладить регулярный мониторинг популяции дельфинов у побережья Анапы для оценки их состояния и динамики восстановления после ЧС с разливом нефтепродуктов. Для Центра «Дельфа» будет закуплено современное оборудование, включая автофургон для мобильной работы, аппарат УЗИ, амплификатор для ПЦР-диагностики, что позволит оперативно и точно оказывать помощь пострадавшим животным. Также в рамках проекта «Живое Чёрное море» будет оказана поддержка в создании морской инфраструктуры для реабилитации дельфинов в Сочи/Сириусе, что заложит основу для постоянной работы службы спасения в регионе.

Будет проведён мониторинг, направленный на оценку последствий разлива нефтепродуктов для морских экосистем в акватории заповедника «Утриш» и вдоль побережья Анапы. Это первые в своём роде исследования, которые изучат воздействие на всю экосистему в целом, а не только на отдельные её компоненты.

Научная работа включит регулярный мониторинг и экспедиционные исследования в акватории заповедника «Утриш» и вдоль побережья Анапы, анализ состояния и динамики ключевых параметров морской среды для оценки последствий ЧС и дальнейших изменений. На основе данных будут выработаны научно обоснованные рекомендации по оптимизации хозяйственной деятельности в прибрежной зоне для минимизации антропогенного воздействия.

Программа затронет и восстановление природного парка «Анапская пересыпь» — территории, которая в период ликвидации последствий разлива нефтепродуктов подверглась интенсивному антропогенному влиянию вследствие проезда тяжёлой техники, выемки загрязнённого песка со стороны морского побережья, что привело к трансформации природных комплексов.

