«Махновский котёл» для ВСУ: Как Армия России штурмует Гуляйполе и куда ударит дальше Оглавление Окружение Гуляйполя: тактика группировки «Восток» и ошибки командования ВСУ Северокорейские войска в Запорожской области: участие в штурме Гуляйполя Значение Гуляйполя: Запорожское направление и прорыв к Орехову Котёл в Гуляйполе: положение ВСУ и пути отхода под контролем России Украинские подразделения в Гуляйполе рискуют повторить судьбу тех, кто был в Красноармейске и Димитрове. Как ошибки Киева и мастерство ВС РФ помогают взять Запорожскую область — в материале Life.ru. 25 ноября, 22:15 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Гуляйполя. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска приступили в Запорожской области к штурму города Гуляйполе. Освобождают родину Нестора Махно бойцы группировки «Восток». Ранее ими были выбиты силы противника из близлежащих населённых пунктов. Ещё в середине ноября на Украине поняли, что Гуляйполе перейдёт под контроль России.

— Попрощайтесь с городом на Запорожском направлении. Там объявлена эвакуация людей, его ровняют с землёй, обходят по бокам — и вскоре бои будут уже в Гуляйполе, — писала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Окружение Гуляйполя: тактика группировки «Восток» и ошибки командования ВСУ

Продвижение группировки войск «Восток» в Запорожской и Днепропетровской областях позволило выйти к Гуляйполю. Как и ранее, противнику обрезали логистику. Трасса на Покровское закрылась для ВСУ после того, как была освобождена Даниловка. С началом штурма города стали опасны и другие транспортные артерии.

— Дороги на северо-запад и запад из Гуляйполя активно обрабатываются FPV-дронами, противник там несёт ежедневные существенные потери в автотранспорте. В случае полного отхода за реку Гайчур Гуляйполе противнику придётся через некоторое время оставить, — предполагает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Карта зоны СВО в Запорожской области. Фото © DIVGEN 🚩 Карта СВО

Прорыву в Запорожской области поспособствовал и неверный расчёт украинского командования. Военный эксперт Александр Матюшин в разговоре с Life.ru обратил внимание, что противник строил укрепления, направленные на юг от Гуляйполя, а наши войска обошли их.

— Оказалось, что у украинцев с севера и с востока нет укреплений. Более того, практически нет частей, готовых защищать это направление. Это и объясняет наше быстрое продвижение, — описал ситуацию на этом направлении военный эксперт Александр Матюшин.

Матюшин отмечает, что у Гуляйполя применяется такая же тактика, как в Мариуполе, Авдеевке и других населённых пунктах.

— Идёт охват города, разбивка на сектора и последующая зачистка, — рассказал военный эксперт Александр Матюшин.

Ротация, система снабжения и переброски резервов противника для усиления обороны Гуляйполя системно срываются подразделениями БпС группировки «Восток». Наши войска уже действуют на окраинах этого важного укрепрайона ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Северокорейские войска в Запорожской области: участие в штурме Гуляйполя

Канал «Военная хроника» отмечает, что появляются сообщения об участии северокорейских войск в операции по освобождению Гуляйполя. Ранее силы из КНДР принимали участие в уничтожении украинских боевиков в Курской области.

— Такой опыт корейцам действительно жизненно необходим. Они быстро учатся тому, как выглядит современная война. Юридические споры и боязнь реакции западных партнёров тут вообще никого волновать не должны. Игра изначально шла не по честным правилам. Если бы США не вмешались в украинский конфликт своей поддержкой, Россия давно бы всё закончила, — пишут авторы ресурса.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко опровергает информацию о появлении войск Северной Кореи в Запорожской области. Однако это может быть связано с прошлыми неудачами ВСУ.

— Для Киева корейские войска — пощёчина. Обученные и вооружённые по стандартам НАТО украинцы бегут от солдат Ким Чен Ына, с которых изначально смеялись, а потом они заставили жителей Украины, в частности украинок, рыдать. Корпус КНДР хорошо зарекомендовал себя на поле боя. Кстати, Пхеньян признал вхождение четырёх новых регионов в состав России. Так что по их законам, как и по нашим, они до сих пор на территории Российской Федерации, — отметил Александр Матюшин.

Значение Гуляйполя: Запорожское направление и прорыв к Орехову

До начала боевых действий в Гуляйполе проживало две тысячи человек. Сам город разделён рекой Гайчур. Его площадь — 24,75 квадратных километра. Для сравнения: Красноармейск (Покровск) больше на пять километров.

— Его освобождение позволит группировке «Восток» обойти позиции противника с тыла и выйти на Орехов — крупнейший укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Котёл в Гуляйполе: положение ВСУ и пути отхода под контролем России

Военкор Павел Кукушкин утверждает, что подразделения противника в Гуляйполе оказались в той ситуации, когда выйти есть возможность, но и она уже кажется призрачной.

— Гарнизон противника в Гуляйполе в критической ситуации. Дорога на север через Покровское в сторону Павлограда уже блокирована. Единственная возможность отхода — на запад, в сторону Орехова. Но и там ситуация плачевная для вэсэушников: освободив Малую Токмачку и закрепившись в Новоданиловке, мы усиливаем давление и на эту трассу, — объяснил Кукушкин.

Вероятно, Орехов и станет целью ВС РФ после Гуляйполя. Учитывая, что украинские подразделения потрёпаны, а линия обороны выстроена неправильно, продвижение группировки «Восток» будет идти и дальше.

