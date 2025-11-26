Бурятские учёные вывели новый сорт смородины с избытком витамина С

Учёные из Бурятии в течение шести лет занимались селекцией нового сорта смородины. Они сосредоточились на создании растения с высокой урожайностью и большим содержанием витамина С. Новый сорт получил название «Байкальское чудо», о чём сообщает пресс-служба Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.

Специалисты академии уточнили, что с одного куста «Байкальского чуда» можно собрать до 5,5 килограммов ягод. Это соответствует 121 центнеру с гектара. Ягоды отличаются большими размерами — каждая весит до четырёх граммов.

По полезным свойствам сорт содержит 248 миллиграммов витамина С и 12,6% сахаров при кислотности 1,10% на 100 граммов. «Байкальское чудо» легко переживает суровые зимы и не требует сложного ухода.

Ранее Life.ru сообщал, что российские учёные работают над созданием овощей, которые смогут заменить лекарства. Основная цель селекционеров остаётся прежней — выводить высокоурожайные сорта и гибриды, устойчивые к болезням и неблагоприятным условиям.