Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 02:50

Бурятские учёные вывели новый сорт смородины с избытком витамина С

Обложка © Freepik / pvproductions

Обложка © Freepik / pvproductions

Учёные из Бурятии в течение шести лет занимались селекцией нового сорта смородины. Они сосредоточились на создании растения с высокой урожайностью и большим содержанием витамина С. Новый сорт получил название «Байкальское чудо», о чём сообщает пресс-служба Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.

Специалисты академии уточнили, что с одного куста «Байкальского чуда» можно собрать до 5,5 килограммов ягод. Это соответствует 121 центнеру с гектара. Ягоды отличаются большими размерами — каждая весит до четырёх граммов.

По полезным свойствам сорт содержит 248 миллиграммов витамина С и 12,6% сахаров при кислотности 1,10% на 100 граммов. «Байкальское чудо» легко переживает суровые зимы и не требует сложного ухода.

Готовили из сорняков, был зелёный и кислый: Как на Руси появился борщ и когда он покраснел
Готовили из сорняков, был зелёный и кислый: Как на Руси появился борщ и когда он покраснел

Ранее Life.ru сообщал, что российские учёные работают над созданием овощей, которые смогут заменить лекарства. Основная цель селекционеров остаётся прежней — выводить высокоурожайные сорта и гибриды, устойчивые к болезням и неблагоприятным условиям.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Новости науки
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar