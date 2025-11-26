Один в коме, другие ели собачий корм: Воспитание детей в рехабах Хоботовой за 100 тысяч в месяц Оглавление Рехаб или пыточная? «Его выносили на матрасе для фото» Комната для изоляции и собачий корм вместо еды Анна Хоботова: от тюремного служения до детских пыток Силовики Московской области разбираются с рехабами в Дмитрове и Дедовске, где детей пытали, избивали, заставляли есть корм. Один из подростков в коме, другие запуганы. Владелица сети Анна Хоботова подалась в бега, её уже ищут. Что об этом известно? 26 ноября, 11:34 Владелица сети рехабов Хоботова в бегах. Её центры для детей оказались пыточными. Коллаж © Life.ru. Обложка © annahobotova, © Freepik / kues1

Волосы дыбом встают от жутких вещей, что творились в рехабах Анны Хоботовой, где мучили детей. Её сотрудники сейчас задерживаются и отправляются под арест. Она сама в бегах.

Рехаб или пыточная?

На прошлой неделе скорая помощь Истринского района Подмосковья съездила на вызов в частный реабилитационный центр Анны Хоботовой для детей. В критическом состоянии там оказался 16-летний Р. Мальчика вынесли без сознания, всего в пролежнях, гематомах, ушибах и ожогах, а на его руках и ногах имелись следы связывания. В реанимации выяснилось, что у него сепсис и отказали почки. Сейчас Р. в гипогликемической коме. Шансы выйти из неё минимальны, констатируют врачи.

Рехаб в Дедовске. Фото © annahobotova

В тот же день в подозрительный реабилитационный центр нагрянули ОМОН и полиция. По данным канала SHOT, работники рехаба в Дедовске забаррикадировались, а дети-пленники, увидев полицию, кричали и просили о помощи, пытались выбить решётки на окнах. Силовики полтора часа пилили сейфовые двери, чтобы зайти внутрь. Это был так называемый рехаб, где избавляют от алкогольной, наркотической и интернет-зависимостей, а также игромании. Внутри «лечились», а по версии следствия, насильно удерживались, 24 подростка в возрасте 11–17 лет. С ними и их родителями сейчас работают дознаватели. Открываются жуткие вещи.

— С августа по ноябрь 2025 года организованная преступная группа с целью незаконного извлечения прибыли организовала в городе Дедовске реабилитационный центр. С представителями подростков заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам, — сообщают в ГСУ СК России по Московской области.

Обстановка внутри рехаба для детей. Фото © Telegram / shot

Следователи уже возбудили уголовное дело по четырём статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Незаконное лишение свободы» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обвинения предъявлены администратору рехаба 29-летнему Виталию Балабрикову (по предварительным данным, ранее дважды судимому за хранение и распространение наркотиков, сейчас в СИЗО) и 18-летней Милане, которая числилась постояльцем, но по факту исполняла роль надзирательницы (ей меру пресечения пока не избрали). До сих пор не задержана глава реабилитационного центра 37-летняя Анна Хоботова. Её розыск продолжается.

«Его выносили на матрасе для фото»

Светлана — мать находящегося в коме мальчика — даёт первые интервью журналистам. По её словам, она не справлялась с сыном: он залипал в гаджетах и отказывался учиться. Поискав в Сети, родительница решилась отдать его в рехаб Хоботовой. Надеялась, что там помогут, ведь мальчика будут круглые сутки окружать профессиональные психологи. Сайт внушал доверие, стоимость — от 100 тысяч рублей в месяц — намекала на элитный уровень. Но довольно быстро стало ясно, что-то не так.

— Почему фотографий нет ребёнка? — спрашиваю. А он уже не мог самостоятельно передвигаться и ходил под себя. В итоге его тело просто выносили на матрасе и фотографировали для меня, мол, вот он сидит на групповом занятии, — хватается за голову Светлана.

Предварительно, 16-летнего Р. наказали за то, что он не смог заполнить «дневник чувств», где нужно было писать однотипные фразы тысячи раз. За это его якобы морили голодом и избивали пять дней подряд.

Телеграм-канал SHOT приводит показания других узников рехаба. За неповиновение их могли долго не пускать в туалет или кормить собачьим кормом вместо обычной еды. В здании также была специальная комната для изоляции проштрафившихся. На групповых фотографиях детей заставляли улыбаться. Никто не жаловался, потому что все боялись, что родители не поверят. При этом сами администраторы, говорят дети, выпивали и принимали наркотики. А следователи не исключают, что в рехабе могло процветать и сексуальное насилие — эта версия сейчас проверяется.

Комната для изоляции и собачий корм вместо еды

На самом деле речь не об одном рехабе. Вчера силовики накрыли ещё один реабилитационный центр Анны Хоботовой в подмосковном Дмитрове. Правила там те же точь-в-точь. Филиалы есть ещё в Новороссийске, Екатеринбурге и Азове, а штаб-квартира находится в Ростове. Сколько всего функционирует таких заведений, неизвестно.

С отзывами интересно. За один день на специализированных сайтах появилась целая россыпь восторженных комментариев, мол, спасибо, спасли моего ребёнка. Life.ru проверил, их оставляли боты. Лишь осенью начал просачиваться первый негатив.

— 90 тысяч в месяц за детскую тюрьму, где смотрящая Хоботова, а надзиратель — наркоманка и никакой не психолог, 40 часов лекций — и стала консультантом. Зато с даром внушения и гипноза. Успокоила мою тревогу, внушила, что ребёнок зависим и ему нельзя домой. Дочке внушили то же самое. Когда её забрала, она боялась, вышла как из тюрьмы. Рассказала жуткие истории, — написал аноним ещё 7 сентября.

Хоботова владела девятью фирмами в сфере деятельности больничных организаций, в настоящий момент все они ликвидированы. Фото © СПАРК

Юридически всё устроено очень запутанно. Сама Хоботова трижды регистрировала и трижды закрывала ИП. Сейчас она числится президентом ростовского «Общественно полезного фонда помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Галактика». За 2022–2024 годы там были зафиксированы копеечные доходы: суммарная выручка — 4,8 миллиона рублей и чистая прибыль — 740 тысяч рублей. Ранее Хоботова владела девятью фирмами в сфере деятельности больничных организаций, в настоящий момент все они ликвидированы, причём большинство из-за недостоверно указанных адреса и руководителей. По некоторым из них остались налоговые долги.

Часть рехабов управляются через другое юрлицо — недавно созданную красногорскую компанию ООО «Светлое будущее». Формально Хоботова связана с ней только через свой email, а на бумаге владельцем числится живущая в Ростове гражданка Киргизской Республики Елена Карахасанова. Любопытно, что её невестка недавно получила награду от Министерства труда и социального развития Ростовской области за рождение и воспитание шестерых детей.

Life.ru нашёл объявление о найме сотрудников в рехабы Анны Хоботовой. Она разместила его сама.

— Требуется консультант-аддиктолог в РЦ для подростков. Требование: образование в школе консультантов, опыт работы приветствуется. Срок ремиссии от года, работа по шагам, собственное выздоровление, — написала Хоботова.

Обучение специалистов Центра реабилитации зависимых подростков, составление планов работы и профилактики в рехабах Анны Хоботовой. Фото © VK / Анна Хоботова

Иначе говоря, она набирала на работу бывших (или не бывших?) наркоманов. Из другого её объявления можно понять, что упомянутая школа консультантов — это обычное внутреннее обучение новичков силами самого работодателя.

Также Анна Хоботова неоднократно выкладывала фото своих сотрудников.

Анна Хоботова: от тюремного служения до детских пыток

Родители пострадавших считают, что Анна Хоботова могла быть в курсе методов своих подчинённых, но никак не реагировала. По информации SHOT, она посещала центр в Дедовске как минимум раз в месяц.

Владелица рехабов, где пытали детей, Анна Хоботова. Фото © annahobotova

Хоботова родилась в Новочеркасске. На протяжении десятых годов она была куратором Отдела по тюремному служению в Таганрогской, Ростовской и Шахтинской епархиях. Много общалась с батюшками. Вместе с ними ездила по тюрьмам и СИЗО, встречалась как общественник с руководством полиции. Стала членом Общественного совета ГУФСИН России по Ростовской области. Какое образование у Хоботовой, неизвестно. Можно точно утверждать, что в 2015 году она получила диплом Академии психологии и педагогики ЮФУ.

Судя по всему, дела Хоботовой пошли в гору в начале двадцатых, когда уже работали её первые рехабы. Она обзавелась Toyota RAV4 и Lexus NX. В Москве останавливалась обычно в гостинице «Славянка». При этом в родном Ростове жильё у неё было скромное: пара квартир в обычных домах. Впрочем, недавно появился таунхаус в престижном СНТ.

Авторы Пётр Егоров