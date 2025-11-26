Россиянина, готовившего теракт против высокопоставленного лица, отправили в колонию на 24 года

Гражданина РФ Андрея Верьянова приговорили к 24 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Помимо длительного срока, Верьянову назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Суд установил, что мужчина 1970 года рождения инициативно вышел на связь с представителями запрещённой в России террористической организации и сотрудниками Службы безопасности Украины, согласившись сотрудничать с ними в ущерб безопасности страны.

По данным ФСБ, по указанию кураторов он собирал сведения о расположении систем противовоздушной обороны в Московской области, а также запускал беспилотник для выявления уязвимостей работы ПВО. Кроме того, Верьянов получил задание на подрыв воздушного судна, на борту которого должно было находиться высокопоставленное должностное лицо РФ.

Уголовные дела были возбуждены по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Они были объединены в одно производство.

Андрей Верьянов — геофизик и археолог, уроженец Ростова-на-Дону. В 2005 году он вместе с семьёй уехал в Перу, где принимал участие в международных научных проектах, в том числе в исследованиях древнего комплекса Саксайуаман по заказу Министерства культуры Перу. В 2018 году Верьянов вернулся в Россию для ухода за пожилой матерью, позже переехал в Москву на заработки, где и был задержан правоохранительными органами.