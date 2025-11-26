Россия и США
26 ноября, 08:55

Журналистку-иноагента Ксению Ларину объявили в розыск

Фото © ИТАР-ТАСС/ Анатолий Струнин

МВД России объявило в розыск журналистку Оксану Баршеву, известную под псевдонимом Ксения Ларина и признанную иностранным агентом. Информация об этом размещена в базе ведомства, а причиной указано привлечение по уголовной статье.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве сообщили о возбуждении против Баршевой уголовного дела за нарушение обязанностей иностранного агента. По данным следствия, журналистка находится за пределами Российской Федерации.

Ксения Ларина также ранее оказалась в центре общественного внимания после публикации в Facebook (соцсеть запрещена в РФ), где заявила о нежелании отмечать Масленицу и соблюдать связанные с праздником традиции, назвав их для себя неприемлемыми. Высказывания вызвали резонанс и были восприняты частью аудитории как негативное отношение к русской культуре.

