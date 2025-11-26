Умер Валериан Соболев, подаривший России комплексы «Тополь» и «Искандер»

Ушёл из жизни Валериан Соболев, выдающийся советский и российский конструктор в области ракетостроения. Он сыграл ключевую роль в разработке пусковых комплексов для двух знаковых российских ракетных систем — межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь» и оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

«Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки — это легендарная фигура», — сообщил РИА «Новости» друг семьи Вячнслав Черепахин.

Как специалист из Волгоградского центрального конструкторского бюро «Титан» (ныне часть концерна «Алмаз-Антей»), он возглавлял работы по созданию транспортно-пусковых установок (ТПУ), которые обеспечивают мобильность, надёжность и оперативность развертывания этих систем.

Ракетный комплекс «Тополь» был разработан в 1970–1980-х годах в Московском институте теплотехники (МИТ) под руководством главного конструктора Александра Надирадзе. Это была первая советская мобильная твердотопливная МБР, способная нести одну боевую ступень с ядерным зарядом мощностью до 800 килотонн и преодолевать расстояние до 10 500 км. Соболев и его команда в ЦКБ «Титан» отвечали за создание пусковой установки и машины обеспечения — ключевых элементов подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК). Эти установки на базе тяжёлых колесных шасси (например, МЗКТ-79221) позволили «Тополю» стать полностью автономным и неуязвимым для обнаружения: время подготовки к пуску составляло всего несколько минут, а мобильность обеспечивала скрытное передвижение по бездорожью.

Работы Соболева начались в 1970-х годах в рамках кооперации с другими предприятиями: подмосковным НПО «Союз» (несущие конструкции), киевским ЦКБ «Арсенал» (системы прицеливания) и ленинградским оптико-механическим объединением (приводы). Первый успешный пуск «Тополя» состоялся в 1982–1983 годах на полигоне Капустин Яр, а в 1985 году комплекс встал на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Благодаря вкладу Соболева, «Тополь» стал основой стратегической триады СССР/России и экспортировался как «Тополь-Э». К 2005 году было выполнено более 30 учебно-боевых пусков, подтвердивших надежность системы.

