Жёсткие досмотры на границе с Китаем вызвали огромные очереди из российских туристов

Жёсткие проверки российских туристов на границе с Китаем спровоцировали образование больших очередей на пунктах пропуска. Об этом сообщили изданию Постньюс в туроператоре «Спектрум», входящем в Российский союз туриндустрии.

Наиболее напряжённой остаётся обстановка в приграничных городах Хуньчунь, Харбин и Суйфэньхэ, а также на курортном острове Хайнань. Несмотря на осложнения при прохождении контроля, интерес россиян к поездкам в Китай не снижается.

В компании отмечают, что турпоток заметно вырос после смягчения визовых требований. Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о более тщательных досмотрах, в ходе которых у туристов изымали дорогостоящие вещи и проверяли медикаменты, в том числе препараты, необходимые по состоянию здоровья.

С начала осени турпоток из России в Китай резко вырос на фоне послаблений визового режима и восстановления туристических маршрутов. При этом ужесточение пограничного контроля стало одной из главных проблем для путешественников: туристы жалуются на длительные проверки, изъятие личных вещей и тщательный досмотр лекарств. Аналогичные сообщения поступали и ранее, однако в последние недели очередь на пропускных пунктах в приграничных городах начала достигать нескольких часов, что вызывает недовольство пассажиров, но пока не снижает интерес россиян к поездкам в Китай.