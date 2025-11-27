Мультфильм «Зверополис 2» 2025 года — Джуди и Ник против коварного змея-разрушителя
Мультфильм «Зверополис 2» (Zootopia 2): сюжет, отзывы, дата выхода, трейлер, озвучка, интересные факты о мультфильме — в материале Life.ru
Когда кажется, что любителей мультфильмов уже ничем не удивят, в новостях появляется одно простое сообщение: «Зверополис 2 выходит в 2025 году». И у миллионов людей по миру сразу что-то ёкает в груди — это ведь тот самый мир, где крольчиха бросает вызов системе, хитрый лис оказывается честнее многих, а каждое дело оборачивается новым приключением. Спустя почти десятилетие ожиданий Disney наконец возвращает зрителей в любимый мегаполис животных и обещает не просто повторить успех первого фильма, а раскрыть Зверополис с новой стороны — ярче, смелее и неожиданнее.
О создании мультфильма «Зверополис»
Когда Disney выпустила «Зверополис» в 2016 году, студия рассчитывала на весёлый приключенческий мультфильм — а получила целую вселенную, которую до сих пор разбирают на цитаты. История вышла простой и понятной даже тем, кто обычно мультфильмы пропускает: в огромном городе хищники и травоядные живут бок о бок, а главная героиня — молодая крольчиха Джуди Хоппс — мечтает доказать, что может быть настоящим полицейским.
Зрители быстро полюбили этот мир — в нём всё продумано до мелочей. Районы города отличаются климатом, транспорт работает под размеры разных животных, а архитектура адаптирована для гигантских слонов и крошечных мышек. Создатели фильма не просто рисовали «милые картинки» — они буквально построили функционирующий мегаполис.
Главная интрига первой части — расследование исчезновения зверей, в котором Джуди объединяется с хитрым лисом Ником Уайлдом. Их дуэт сразу стал культовым: немного иронии, немного соперничества, много обаяния.
Фильм получил «Оскар» и огромную аудиторию, поэтому ожидания от продолжения, которое выйдет в 2025 году, понятны. Авторы обещают показать новые районы Зверополиса, расширить историю и снова удивить зрителя деталями. А тем, кто вдруг пропустил первую часть, продолжение может стать отличным поводом наконец-то познакомиться с этим живым миром, полным остроумия и приключений.
Дата выхода мультфильма
Итак, нас ждёт «Зверополис 2». Когда он выйдет в кино? Ответ на этот вопрос уже есть: официальная дата выхода назначена на 27 ноября 2025 года.
Российский прокат также запланирован, и зрители активно ищут информацию по запросу «зверополис 2 в России». Disney ориентируется на праздничный сезон, когда семьи традиционно идут в кино. Поэтому 4 декабря 2025 года — дата неофициального выхода мультфильма «Зверополис 2» в России.
Сюжет
Формально создатели хранят детали сценария в секрете, но уже известно: Джуди и Ник снова работают вместе, и им предстоит дело, связанное с появлением нового вида животных в городе. Это серьёзный поворот: во вселенной «Зверополиса» раньше не было рептилий, и их появление запускает цепочку событий, которые приведут героев в новые районы мегаполиса.
Героям предстоит раскрыть тайну, связанную с загадочным змеем Гэри, угрожающим миру Зверополиса. Для этого героям придётся работать под прикрытием, исследовать новые районы города и столкнуться с испытаниями, которые проверят их дружбу на прочность.
Производство
Сценарий написал Джаред Буш — один из авторов оригинала, а значит, в истории сохранится баланс между юмором, динамикой и социальными подтекстами. Кроме того, Буш выступил одним из продюсеров картины наряду с Иветт Мерино Флорес («Энканто») и Дженнифер Ли («Ральф», «Холодное сердце»).
Работу ведёт Walt Disney Animation Studios — та самая команда, что создаёт визуальные хиты один за другим. Продюсеры обещают расширить географию города, показать новые районы и более контрастный визуальный стиль. Музыку снова пишет Майкл Джаккино — и поклонники уже обсуждают, какой будет новая тема Ника и Джуди.
Актёры и озвучка
Официальная озвучка выглядит так:
- Джиннифер Гудвин — Джуди Хопс
- Джейсон Бейтман — Ник Уайлд
- Ке Хюи Куан — новый персонаж Гэри
- Кинта Брансон, Форчун Феймстер — новые роли
Старые голоса вернулись — и это главное, что хотели фанаты. Без Гудвин и Бейтмана дуэт главных героев просто не мыслился.
Трейлер мультфильма «Зверополис 2»
Пока доступен лишь тизер-ролик — но его уже смотрят миллионы. Запросы «зверополис 2 трейлер» и «смотреть трейлер» входят в топ. Тон тизера чуть темнее, чем в первой части: больше неона, больше городской мистики, но фирменный юмор никуда не делся.
Фото
Disney опубликовала первые кадры:
— постеры с Джуди и Ником;
— новые районы города;
— сцены погони;
— новых героев, включая рептилий.
Эти фото активно расходятся по соцсетям — фанаты разбирают их по пикселям.
Отзывы критиков
Первые обзоры отмечают, что фильм стал визуально богаче, но чуть мягче по социальной тематике. Это всё ещё мультик, рассчитанный на широкую аудиторию, — но теперь больше акцент на приключениях и взаимодействии персонажей.
Критики особенно хвалят химию между героями и работу постановщиков.
Интересные факты о мультфильме
- Студия Disney впервые так детально работает с чешуйчатыми персонажами. Для змея Гэри создали уникальную систему движения: его тело изгибается волнообразно, а глаза меняют цвет в зависимости от эмоций.
- При создании Болотного рынка художники вдохновлялись реальными экосистемами. По водной глади скользят плавучие платформы, собранные из огромных кувшинок, а в сумеречной дымке мерцают огоньки светлячков.
- В саундтреке появятся этнические мотивы — например, барабаны племени бобров и флейты птиц. Это подчеркнёт культурное разнообразие Зверополиса.
- Создатели мультфильма пока ушли от ответа на вопрос, могут ли отношения между главными героями перерасти из дружеских в романтические. Некоторых зрителей также интересовало, появятся ли у них дети.
- В мультфильме появятся новые персонажи, среди них — бобриха по имени Нибблс и квокка доктор Фаззби, которая работает психотерапевтом.