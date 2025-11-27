Мультфильм «Зверополис 2» 2025 года — Джуди и Ник против коварного змея-разрушителя Оглавление О создании мультфильма «Зверополис» Дата выхода мультфильма Сюжет Производство Актёры и озвучка Трейлер мультфильма «Зверополис 2» Фото Отзывы критиков Интересные факты о мультфильме Мультфильм «Зверополис 2» (Zootopia 2): сюжет, отзывы, дата выхода, трейлер, озвучка, интересные факты о мультфильме — в материале Life.ru 27 ноября, 06:01 «Зверополис 2» — когда выйдет в России. Обложка © «Зверополис 2», режиссёры Джаред Буш, Байрон Ховард, сценаристы Джаред Буш / Kinopoisk

Когда кажется, что любителей мультфильмов уже ничем не удивят, в новостях появляется одно простое сообщение: «Зверополис 2 выходит в 2025 году». И у миллионов людей по миру сразу что-то ёкает в груди — это ведь тот самый мир, где крольчиха бросает вызов системе, хитрый лис оказывается честнее многих, а каждое дело оборачивается новым приключением. Спустя почти десятилетие ожиданий Disney наконец возвращает зрителей в любимый мегаполис животных и обещает не просто повторить успех первого фильма, а раскрыть Зверополис с новой стороны — ярче, смелее и неожиданнее.

О создании мультфильма «Зверополис»

Когда Disney выпустила «Зверополис» в 2016 году, студия рассчитывала на весёлый приключенческий мультфильм — а получила целую вселенную, которую до сих пор разбирают на цитаты. История вышла простой и понятной даже тем, кто обычно мультфильмы пропускает: в огромном городе хищники и травоядные живут бок о бок, а главная героиня — молодая крольчиха Джуди Хоппс — мечтает доказать, что может быть настоящим полицейским.

Зрители быстро полюбили этот мир — в нём всё продумано до мелочей. Районы города отличаются климатом, транспорт работает под размеры разных животных, а архитектура адаптирована для гигантских слонов и крошечных мышек. Создатели фильма не просто рисовали «милые картинки» — они буквально построили функционирующий мегаполис.

Главная интрига первой части — расследование исчезновения зверей, в котором Джуди объединяется с хитрым лисом Ником Уайлдом. Их дуэт сразу стал культовым: немного иронии, немного соперничества, много обаяния.

Фильм получил «Оскар» и огромную аудиторию, поэтому ожидания от продолжения, которое выйдет в 2025 году, понятны. Авторы обещают показать новые районы Зверополиса, расширить историю и снова удивить зрителя деталями. А тем, кто вдруг пропустил первую часть, продолжение может стать отличным поводом наконец-то познакомиться с этим живым миром, полным остроумия и приключений.

«Зверополис 2» — новое расследование Джуди и Ника. Фото © «Зверополис 2», режиссёры Джаред Буш, Байрон Ховард, сценаристы Джаред Буш / Kinopoisk

Дата выхода мультфильма

Итак, нас ждёт «Зверополис 2». Когда он выйдет в кино? Ответ на этот вопрос уже есть: официальная дата выхода назначена на 27 ноября 2025 года.

Российский прокат также запланирован, и зрители активно ищут информацию по запросу «зверополис 2 в России». Disney ориентируется на праздничный сезон, когда семьи традиционно идут в кино. Поэтому 4 декабря 2025 года — дата неофициального выхода мультфильма «Зверополис 2» в России.

Сюжет

Формально создатели хранят детали сценария в секрете, но уже известно: Джуди и Ник снова работают вместе, и им предстоит дело, связанное с появлением нового вида животных в городе. Это серьёзный поворот: во вселенной «Зверополиса» раньше не было рептилий, и их появление запускает цепочку событий, которые приведут героев в новые районы мегаполиса.

Героям предстоит раскрыть тайну, связанную с загадочным змеем Гэри, угрожающим миру Зверополиса. Для этого героям придётся работать под прикрытием, исследовать новые районы города и столкнуться с испытаниями, которые проверят их дружбу на прочность.

«Зверополис 2» — кто озвучивал роли. Фото © «Зверополис 2», режиссёры Джаред Буш, Байрон Ховард, сценаристы Джаред Буш / Kinopoisk

Производство

Сценарий написал Джаред Буш — один из авторов оригинала, а значит, в истории сохранится баланс между юмором, динамикой и социальными подтекстами. Кроме того, Буш выступил одним из продюсеров картины наряду с Иветт Мерино Флорес («Энканто») и Дженнифер Ли («Ральф», «Холодное сердце»).

Работу ведёт Walt Disney Animation Studios — та самая команда, что создаёт визуальные хиты один за другим. Продюсеры обещают расширить географию города, показать новые районы и более контрастный визуальный стиль. Музыку снова пишет Майкл Джаккино — и поклонники уже обсуждают, какой будет новая тема Ника и Джуди.

«Зверополис 2» — будут ли новые герои. Фото © «Зверополис 2», режиссёры Джаред Буш, Байрон Ховард, сценаристы Джаред Буш / Kinopoisk

Актёры и озвучка

Официальная озвучка выглядит так:

Джиннифер Гудвин — Джуди Хопс

— Джуди Хопс Джейсон Бейтман — Ник Уайлд

— Ник Уайлд Ке Хюи Куан — новый персонаж Гэри

— новый персонаж Гэри Кинта Брансон, Форчун Феймстер — новые роли

Старые голоса вернулись — и это главное, что хотели фанаты. Без Гудвин и Бейтмана дуэт главных героев просто не мыслился.

Трейлер мультфильма «Зверополис 2»

Пока доступен лишь тизер-ролик — но его уже смотрят миллионы. Запросы «зверополис 2 трейлер» и «смотреть трейлер» входят в топ. Тон тизера чуть темнее, чем в первой части: больше неона, больше городской мистики, но фирменный юмор никуда не делся.

Видео © Rutube / Русские Трейлеры

Фото

Disney опубликовала первые кадры:

— постеры с Джуди и Ником;

— новые районы города;

— сцены погони;

— новых героев, включая рептилий.

Отзывы критиков

Первые обзоры отмечают, что фильм стал визуально богаче, но чуть мягче по социальной тематике. Это всё ещё мультик, рассчитанный на широкую аудиторию, — но теперь больше акцент на приключениях и взаимодействии персонажей.

Критики особенно хвалят химию между героями и работу постановщиков.

Интересные факты о мультфильме

Студия Disney впервые так детально работает с чешуйчатыми персонажами. Для змея Гэри создали уникальную систему движения: его тело изгибается волнообразно, а глаза меняют цвет в зависимости от эмоций.

При создании Болотного рынка художники вдохновлялись реальными экосистемами. По водной глади скользят плавучие платформы, собранные из огромных кувшинок, а в сумеречной дымке мерцают огоньки светлячков.

В саундтреке появятся этнические мотивы — например, барабаны племени бобров и флейты птиц. Это подчеркнёт культурное разнообразие Зверополиса.

Создатели мультфильма пока ушли от ответа на вопрос, могут ли отношения между главными героями перерасти из дружеских в романтические. Некоторых зрителей также интересовало, появятся ли у них дети.

В мультфильме появятся новые персонажи, среди них — бобриха по имени Нибблс и квокка доктор Фаззби, которая работает психотерапевтом.

Авторы Андрей Соколов