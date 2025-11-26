Обычная сосиска чуть не убила ребёнка: врачи спасли 4-летнего москвича от закупорки пищевода
Столичные врачи спасли 4-летнего мальчика после того, как обычный завтрак едва не привёл к трагедии. Как сообщает Telegram-канал «Московская медицина», утром ребёнок ел сосиску, но вскоре начал задыхаться при каждом глотке.
«Он сразу срыгивал любую пищу и воду», — рассказала врачам встревоженная мама.
В Детской больнице им. З.А. Башляевой быстро установили причину — инородное тело полностью перекрыло пищевод. Им оказался небольшой кусок сосиски, который намертво застрял и не пропускал даже жидкость.
Фото © Telegram-канал «Московская медицина»
Медики срочно провели эндоскопическую операцию, используя специальную мини-корзину Дормиа, чтобы извлечь опасный фрагмент.
Сейчас мальчик в безопасности: он уже может глотать самостоятельно и идёт на поправку.
Врачи напоминают — даже самые привычные продукты могут быть опасны для детей, поэтому важно резать их мелкими кусочками и внимательно следить за тем, как ребёнок ест.
