26 ноября, 12:33

Обычная сосиска чуть не убила ребёнка: врачи спасли 4-летнего москвича от закупорки пищевода

В Детской больнице им. Башляевой спасли 4-летнего москвича от удушения сосиской

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Misha Mula

Столичные врачи спасли 4-летнего мальчика после того, как обычный завтрак едва не привёл к трагедии. Как сообщает Telegram-канал «Московская медицина», утром ребёнок ел сосиску, но вскоре начал задыхаться при каждом глотке.

«Он сразу срыгивал любую пищу и воду», — рассказала врачам встревоженная мама.

В Детской больнице им. З.А. Башляевой быстро установили причину — инородное тело полностью перекрыло пищевод. Им оказался небольшой кусок сосиски, который намертво застрял и не пропускал даже жидкость.

Фото © Telegram-канал «Московская медицина»

Медики срочно провели эндоскопическую операцию, используя специальную мини-корзину Дормиа, чтобы извлечь опасный фрагмент.

Сейчас мальчик в безопасности: он уже может глотать самостоятельно и идёт на поправку.

Врачи напоминают — даже самые привычные продукты могут быть опасны для детей, поэтому важно резать их мелкими кусочками и внимательно следить за тем, как ребёнок ест.

