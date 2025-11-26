Хор Сретенского монастыря дал концерт на борту рейса Москва — Ереван

На рейсе Аэрофлота, следовавшем 26 ноября по маршруту Москва — Ереван, пассажиров ожидал музыкальный сюрприз. Среди их попутчиков оказались артисты Хора Сретенского монастыря, которые устроили для всех импровизированный концерт, исполнив «Песню о далёкой родине» композитора Микаэла Таривердиева и армянскую духовную композицию «Ov, Hayots ashkhar» Макара Екмаляна. Видео прислал в нашу редакцию один из пассажиров.

Life.ru выяснил, что хор Сретенского монастыря отправился в Армению для съёмок международного кинопроекта «Притяжение». Это будет документальный многосерийный цикл, в котором известным людям предстоит исследовать невидимые, но прочные связи России с Арменией, Сербией и другими странами. В первой серии Дмитрий Харатьян направляется в армянский город Мегри — в дом своих предков. Хор в этом путешествии становится живым голосом диалога между прошлым и настоящим.