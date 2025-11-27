На следующей неделе курс доллара выйдет на аномальный уровень. Продолжит ли укрепляться рубль Оглавление Почему рубль укрепляется на этой неделе Что будет с курсом доллара на следующей неделе Вопреки ожиданиям, курс доллара на этой неделе продолжил снижаться. Это стало своего рода аномалией. С чем связано укрепление рубля, как долго оно продлиться и каким будет курс валют на следующей неделе? 26 ноября, 21:41 Прогноз курса доллара на следующую неделю оказался необычным. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Почему рубль укрепляется на этой неделе

Рубль на этой неделе укрепляется. Поддержку российской валюте оказывают ожидания о возможном ослаблении геополитической напряжённости в обозримой перспективе. Кроме того, на стороне рубля выступают продажи валюты экспортёрами на фоне предстоящего 28 ноября единого налогового платежа.

— Общая тенденция на укрепление рубля сохраняется также благодаря устойчиво высоким процентным ставкам в экономике, что формирует дополнительный спрос на рубль в качестве высокодоходной валюты в сделках, направленных на извлечение выгоды от разницы в процентных ставках (carry trades). Против рубля выступают факторы более низких нефтяных котировок и потенциальное сокращение в перспективе экспортной выручки из-за санкций США в отношении «Роснефти» и ЛУКойла, — рассказала глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

В конечном счёте, по её оценкам, факторы в пользу укрепления рубля пока перевешивают. В зависимости от поступающих геополитических новостей, рубль на следующей неделе может прийти к консолидации около достигнутых уровней, сохраняя потенциал к дальнейшему укреплению в направлении годовых пиков.

— Пара юань-рубль демонстрирует попытки отскока от круглых 11. Будет закономерно, если пара доллар-рубль продемонстрирует схожую динамику от уровня 79. Пара евро-рубль корректируется на 0,4% (до 91) после предшествующего резкого роста почти на 1%. На следующей неделе, вероятнее всего, основной движущей силой котировок останется геополитика. При этом остальные факторы говорят в пользу ослабления нацвалюты: низкие цены на энергоносители; перспективы снижения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании; снижение профицита торгового баланса РФ, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

На этой неделе рубль укрепился из-за дополнительного притока экспортной выручки. Компании закрывали налоговый период, активно продавали валюту и тем самым создали устойчивое предложение на рынке. На внешнем фоне идёт ослабление индекса доллара, и это косвенно снимает часть давления на рубль. Такое наблюдение сделала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

Что будет с курсом доллара на следующей неделе

На будущей неделе «отключится» поддержка рубля от налогового периода, что может вернуть доллар к 80, евро — к 93, юань — к 11,3. При благоприятной внешней картине валюты могут задержаться у указанных выше значений. Если же геополитика разочарует, то позиции рубля могут быть слабее, и тогда в начале декабря доллар может продвинуться к 81–82, евро — к 94–95, юань — к 11,5. Такое мнение высказал инвестиционный стратег «Гарда Капитала» Александр Бахтин.

— Против рубля в конце года будут выступать рост импорта, снижение экспорта и продолжение цикла ЦБ на сокращение ключевой ставки — в декабре ждём минус 50 б.п. и 16%, — добавил Алексендр Бахтин.

Андрей Смирнов считает, что на неделе рубль может проверить на прочность уровни около 78 за доллар, 90 за евро, 11 за китайский юань.

— На следующей неделе курс будет зависеть от нескольких важных факторов. Во-первых, поступающие объёмы экспортной выручки. Второй важный фактор — нефть. Любое движение в котировках сразу отражается на ожиданиях по рублю. Третий фактор — внешний рынок. Данные по инфляции в США и риторика ФРС будут задавать тон мировым валютам. И, наконец, позитивное движение в сторону мирных переговоров по украинскому конфликту, безусловно, оказывает существенное влияние на укрепление национальной валюты. На данный момент мы не ожидаем резких колебаний. По нашим оценкам, диапазон значений на следующую неделю 79–83 рублей за доллар, — добавила Гаянэ Замалеева.

