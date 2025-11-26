Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 ноября, 14:11

Компания Mars проводит внутреннее расследование из-за иголки в батончике у школьницы из Калуги

Обложка © Mash

Компания Mars отреагировала на публикацию в Telegram-канале Mash о том, что в батончике, который раздавали детям на дне рождения школьницы в Калуге, была найдена крупная швейная игла. По данным издания, одна из девочек разломила шоколадку перед тем, как съесть её, что позволило избежать возможной трагедии.

В Mars подчеркнули, что на всех фабриках действует обязательная система проверки, включающая прохождение каждого изделия через металлодетекторы.

«Попадание металлических предметов в продукцию на производстве технологически исключено», — заявили в компании, добавив, что каждая претензия от потребителей проходит внутреннее расследование.

Сообщается, что ситуацией занимаются Роспотребнадзор и полиция. В компании подтвердили, что также проводят собственную проверку по данному инциденту и остаются открытыми к обратной связи от потребителей.

К слову, однажды жительница Челябинской области нашла иглы в сосиске в тесте. Женщина успела заметить инородные предметы в еде до того, как они пронзили ей горло. А одному мужчине повезло сильнее — то, что он нашёл в печенье, оказалось всего лишь чужим зубом.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

