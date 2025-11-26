Telegram-канал SHOT стал лауреатом национальной премии «Бренд года в России 2025»

Telegram-канал SHOT стал победителем Национальной премии «Бренд года в России 2025» в специальной категории «Креативный бренд года». Церемония награждения прошла 20 ноября в Москве в Демонстрационном зале ГУМа.

В этом году на участие в премии подали более 600 заявок, а победителей определяли в ста отраслевых и специальных номинациях. В мероприятии приняли участие представители крупнейших российских компаний, профессиональных ассоциаций и федеральных СМИ.

Генеральный директор SHOT Денис Арапов отметил, что развитие канала строится на активном взаимодействии с аудиторией и экспериментировании с форматами — от рубрик в сторис и мини-сериалов до подкастов и интерактивных ботов. По его словам, полученная награда стала подтверждением выбранного курса.

Организаторы премии подчеркнули рост интереса к конкурсу со стороны российских брендов, включая как крупных игроков рынка, так и проекты, формирующие новые подходы в медиа, digital и коммуникациях.

Наряду с SHOT лауреатами премии стали десятки брендов из различных сфер, включая медиа, ритейл, производство, сервис и индустрию развлечений.