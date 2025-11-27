Роскачество проверило оливковое масло и нашло фальсификацию в половине образцов

Роскачество изучило 15 торговых марок оливкового масла и в семи из них обнаружило признаки фальсификации. В частности, эксперты нашли примеси более дешёвых масел, например, подсолнечного, пишет ТАСС.

Пять из этих семи брендов продавались как масло высшего сорта Extra Virgin. Речь идёт о марках Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil и Vesuvio.

После проверки производители «Гимея» (Olive Tree, Columb) и «Агролива» (Agrolive, Feudo Verde) заявили об исправлении нарушений. Производитель ООО «Дары природы» (Nygellaoil) принял решение прекратить реализацию партии продукции. При этом эксперты подтвердили качество марок Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges.

Роскачество отметило, что продолжит мониторинг рынка оливкового масла. По данным организации, некоторые производители легализуют фальсификат, указывая на бутылке «оливковое масло», но при таможенном декларировании используют коды для смесей масел.