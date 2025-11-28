С 1 декабря изменятся сроки выплаты зарплат. Когда перечислят аванс, оклад и премии Оглавление Как будут выплачивать зарплату перед Новым годом Когда выплатят новогоднюю премию В декабре работодатели начисляют зарплаты иначе. Что нужно учесть сотрудникам, чтобы получить деньги вовремя и после праздников не остаться без средств? 27 ноября, 21:20 Юристы рассказали, когда будут выплачивать зарплату в декабре. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TsibaevAlex

Как будут выплачивать зарплату перед Новым годом

По Трудовому кодексу заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Тут есть ограничения. Выплата должна прийти не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Об этом сообщила юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.

При совпадении даты выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём деньги переводят накануне этого дня.

— Правительство утвердило праздники и перенос выходных в 2026 году. Перенесли выходные с 3 и 4 января (суббота и воскресенье). Благодаря этому в связи с новогодними каникулами будем отдыхать 12 дней подряд. Нерабочим также сделали четверг, 31 декабря 2025 года. С учётом перестановок отдыхать сможем с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Учитывая вышеуказанное, работодатель должен выплатить заработную плату за декабрь 2025 года в срок до 30 декабря включительно, если срок выплаты заработной платы установлен до 11-го числа каждого месяца включительно, — рассказала Екатерина Ноженко.

Юрист добавила, что аванс будет выдан в обычном режиме, если день его выплаты не приходится на выходной день.

Когда выплатят новогоднюю премию

Новогодние премии выплачиваются во многих компаниях, но юристы рекомендуют сотрудникам на такие выплаты не рассчитывать. В большинстве случаев выплата премии — это право, а не обязанность работодателя.

— Есть, конечно, исключения. Например, если выплата премии как регулярного поощрения прописана в коллективном или трудовом договоре. Тем не менее в большинстве случаев сотрудникам стоит относиться к премии как к приятному бонусу. Обычно работодатели если и платят премии, то стараются сделать это перед Новым годом, но сроки могут поменяться. Поэтому важно рассчитывать свой бюджет и относиться к премии именно как к дополнительному бонусу. Чтобы не остаться без денег и на праздниках, и после них, стоит помнить, что если срок выплаты зарплаты перенесли на конец декабря, то в начале января начислений не будет, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева