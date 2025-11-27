Путин: Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к ответу на агрессию

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не представляет угрозы другим государствам, однако обязана быть готовой к защите стран — участников Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом он сказал во время общения с прессой по итогам визита в Киргизию.

«Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что безопасность государств ОДКБ остаётся одним из ключевых приоритетов и Россия будет обеспечивать необходимые меры реагирования на любые потенциальные риски.