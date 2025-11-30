Хирург Сеченовского университета — о роботах у операционного стола и общих чертах хирургии и авиации: Интервью Life.ru

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День хирурга. Хирургия — одна из самых сложных и ярких специальностей в медицине. Кропотливый труд врачей, их филигранная работа и уникальные знания каждый день помогают спасать человеческие жизни. Рассказом о своём пути в хирургии с Life.ru поделился Роман Комаров, директор Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета. Об уникальных операциях, мотивации в профессии и о том, почему хирургия не прощает измен, читайте в большом интервью.

Роман Николаевич, вы начинали свой путь в хирургии как абдоминальный хирург. Как вы пришли в кардиохирургию?

Я окончил Нижегородский медицинский институт и довольно долго работал в Нижегородской области хирургом. Это была обычная городская больница, где лечили пациентов с разными патологиями: онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями ЖКТ. Но мне всегда хотелось развития в разных специальностях хирургии. Почти 20 лет назад ещё в Нижегородской области я прочитал книгу Юрия Владимировича Белова «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники». Это стало одним из поворотных моментов в моей жизни. Книга настолько меня заинтересовала, что я связался с профессором Беловым, и он пригласил меня в Москву. Именно тогда он показал мне «большую» хирургию, и я начал развиваться как аортальный и кардиохирург.

Насколько вам пригодился универсальный хирургический опыт в кардиохирургии?

Опыт, который я приобрёл в городской больнице, неоценим. Например, во время дежурства приходилось оперировать много разноплановых пациентов: аппендицит, кишечная непроходимость, ножевые ранения. И эти навыки мне потом очень пригодились. Например, техника шва пищеводного и кишечного анастомозов схожи, техника коронарного и аортального анастомозов тоже схожи, разница — в диаметре нити. Мне кажется, для каждого будущего хирурга любой субспециальности было бы неплохо иметь 2–3 года общей хирургической практики. Роман Комаров Директор Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета

Бывает, что в хирургии возникают нестандартные ситуации. Например, у пациента после кардиохирургической операции случилась острая язва с перфорацией или аппендицит. Естественно, в условиях многопрофильного стационара все проблемы будут решены оперативно, но задача молодого специалиста хотя бы поставить предварительный диагноз и пригласить соответствующих специалистов. А без мультидисциплинарного опыта это, к сожалению, невозможно.

Конечно, время той универсальной хирургии, в период расцвета которой работали Николай Пирогов, Сергей Юдин, Фёдор Углов, прошло. И сейчас это не нужно потому, что настолько быстро развиваются технологии, что успеть освоить их все даже в своей специальности очень сложно.

Что вам особенно хочется выделить в своём хирургическом пути?

Я уже больше десяти лет работаю в университетской клинической больнице № 1, и это в первую очередь мультидисциплинарная команда. Благодаря сотрудничеству с коллегами других специальностей было проведено много уникальных операций. Удаление тромбов из магистральных вен с использованием искусственного кровообращения при раке почки, аутотрансплантация тонкого кишечника при нейроэндокринных опухолях, аутотрансплантация доли лёгкого при раке — все эти и многие другие операции были сделаны впервые в нашей стране на базе Сеченовского университета. И это стало возможным только благодаря хирургам разных специальностей!

Сердце всегда считалось особенным органом, ведь именно с ним связана жизнь человека. Есть ли у кардиохирургов ощущение избранности?

Нет, кардиохирургия — всего лишь раздел хирургии. Конечно, хочется верить в некую сакральность прикосновения к сердцу пациента, но я бы сказал, что кардиохирургия — одна из самых благодарных областей медицины. Ведь кардиохирург спасает жизнь человека — ни больше ни меньше. Хирургия чем-то похожа на авиацию: в ней присутствуют очень яркие краски и чувство того, что ты сделал что-то особенное. А радость хирурга от помощи пациенту приносит большое эмоциональное удовлетворение именно врачу.

Есть ли какие-то основные правила кардиохирургии?

Сердце не прощает ошибок. Сделанная ошибка будет заметна сразу на операционном столе. Кроме того, важен фактор времени. Так, в клапанной хирургии сердца с момента остановки сердца начинается отсчёт. Вы скажете, что есть операции по пять и более часов. Здесь важен тактический расчёт. Если мы до операции всё просчитали правильно, то в итоге должен быть хороший результат.

Какими качествами должен обладать хирург?

В первую очередь хирург должен быть человеком с характером, который знает свою цель и идёт к ней. В операционной бывают разные ситуации, иногда, казалось бы, безвыходные. И если хирург во время операции теряет голову, пациент теряет жизнь. Поэтому на первом месте у хирурга должна быть железная воля и выдержка.

Как вы готовитесь к операции? И что вам помогает избегать нештатных ситуаций?

Очень важно планирование операции. Нужно заранее проработать несколько вариантов, чтобы не возникло незапланированных ситуаций. Если операция проводится впервые, то нужно изучить опыт коллег. Ну и, конечно, помогает вера в успех, которая должна быть обязательно подкреплена знаниями и опытом.

Что вас мотивирует постоянно развиваться?

Знаете, каждому в этой жизни своё. Допустим, 20 лет назад я переехал в Москву, оставив хорошую практику, чтобы начать всё сначала. Я всегда понимал, чтобы чего-то достичь, нужно сделать первый шаг, и иногда — в неизвестность. Надо принести в жертву комфорт, время, здоровье, нервы. Хирургия очень ревнива и требует стопроцентной самоотдачи. Всё просто: либо ты успешен в профессии, либо понимаешь, что постоянное развитие — не твоё. Подчеркну, нет ничего плохого в том, что хирург несколько десятилетий подряд выполняет рутинный набор операций. Это высокие профессионалы своего дела. Мне же интересно развитие, и, пока я чувствую в себе силы, я буду искать что-то новое. Например, когда мы только начинали оперировать сердце с помощью Da Vinci, было сложно. Это казалось фантастикой и вызывало недоверие. Зато сейчас мы выполняем на роботе несколько кардиоопераций в неделю, и Сеченовский университет занял лидирующие позиции в области роботической хирургии сердца в России.

Что бы вы могли пожелать молодым хирургам?

При слове «хирургия» у вас должны гореть глаза. Нельзя смотреть на хирургию как на рутину или на средство заработка. Её просто нужно полюбить всем сердцем, и всё остальное придёт само. Получайте удовольствие от хирургии. Ведь нет большего кайфа для молодого хирурга, чем первая самостоятельно выполненная операция!