Жители столицы начали готовиться к Новому году раньше обычного В 2025 году москвичи перенесли подготовку к новогодним праздникам на более ранний срок. Уже в сентябре они стали в разы активнее изучать сайты фабрик игрушек и подбирать украшения для ёлки. 28 ноября, 12:47 Москвичи начали готовиться к Новому году раньше обычного. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

На сентябрь пришлось 12% от всех покупок новогоднего декора с начала текущего года. В прошлом году активные закупки украшений у москвичей начались только в октябре. Об этом говорится в исследовании МегаФона на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов.

Наибольшей популярностью на маркетплейсах пользуются наборы традиционных шаров, бантиков, снежинок, сосулек для украшения новогоднего дерева. В топ также вошли фигурки лошадей, символа наступающего 2026 года, и горлиц — птиц, ставших культовым элементом рождественского фильма «Один дома 2» и символизирующих дружбу и любовь.

Некоторые москвичи предпочитают приезжать за игрушками сразу на фабрики по их изготовлению, чтобы увидеть процесс создания украшений и поучаствовать в мастер-классах, а после приобрести понравившиеся экземпляры. Посещаемость сайтов крупнейших ёлочных фабрик Москвы и Подмосковья в октябре выросла на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Авторы Валерия Мишина