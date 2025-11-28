Стреляет в ушах и температура 39: что за новый вирус косит Россию осенью 2025 года Оглавление «В уши как будто нож воткнули» — типичные симптомы новой волны ОРВИ Почему болят уши при простуде: объясняет эксперт Какие вирусы бушуют в России в ноябре 2025 года Грипп A(H3N2) и H1N1: симптомы и отличия от ковида Как лечить боль в ушах при ОРВИ и когда нужен антибиотик Профилактика: как не заболеть и не заразить других Почему при простуде болят уши? Какие вирусы циркулируют в России в 2025 году и как правильно лечиться? Читайте подробнее в материале Life.ru. 28 ноября, 12:49 Что за вирус вызывает боль в ушах. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio, © Freepik

Осенью 2025 года многие жители Москвы и регионов начали жаловаться на резкую боль в ушах вместе с высокой температурой, кашлем и слабостью. Многие решили, что это симптом нового неизвестного вируса, который распространяется по стране.

Однако Роспотребнадзор подчёркивает: в стране фиксируется обычный сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, а среди циркулирующих штаммов преобладает грипп A(H3N2). По данным ведомства, в рамках постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора специалисты не обнаружили никаких новых или нетипичных патогенов. Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация всё ещё остаётся наиболее эффективной мерой защиты от тяжёлых форм гриппа и сделать прививку не поздно. А что именно вызывает ушную боль, какие симптомы встречаются чаще всего и что советуют врачи — в материале Life.ru.

«В уши как будто нож воткнули» — типичные симптомы новой волны ОРВИ

Многие заболевшие описывают одинаковую картину. Заболевание начинается с озноба, першения и боли в горле, затем температура поднимается до 38–39 °C. Появляется сухой или влажный кашель, ломота в мышцах, сильная слабость и сонливость. У части больных может возникать боль в ушах при ОРВИ: человеку кажется, что в ухо «стреляет» или жжёт, звук усиливается при кашле и глотании.

Пациенты рассказывают, что болезнь длится дольше обычного. Вместо привычных трёх дней многие лежат дома 5–7 суток, а чувство разбитости сохраняется ещё неделю. При этом ушная боль может идти волнами: стихает вместе с температурой, а потом снова усиливается на фоне кашля или насморка.

Врачи отмечают, что ОРВИ с болью в ушах у взрослых чаще развивается на фоне выраженной интоксикации. Вирус поражает слизистую носа и горла, вызывает отёк, усиливает воспаление и делает всю клиническую картину ярче. Поэтому людям кажется, что появился «совсем другой вирус», хотя лаборатории по-прежнему находят знакомые возбудители гриппа и коронавируса.

Почему при простуде болит ухо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kristiana Gankevych

Почему болят уши при простуде: объясняет эксперт

Главная причина, по которой болят уши при простуде, связана не с самим ухом, а с евстахиевой трубой. Это узкий канал, который соединяет полость носоглотки и среднее ухо и выравнивает давление по обе стороны барабанной перепонки. При ОРВИ слизистая отекает, проход сужается, воздух попадает хуже. Давление в ухе меняется, барабанная перепонка натягивается, человек чувствует резкую боль или заложенность.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что такая картина больше напоминает евстахиит, а не классический гнойный отит. Ухо стреляет, но выделений нет, а температура держится из‑за вирусной инфекции, а не из‑за бактериального воспаления самого уха. Врач подчёркивает: без осмотра лор‑специалиста человек не различит эти состояния, поэтому самолечение опасно.

«Это очень похоже на вирусную инфекцию, и необязательно это грипп. Есть много других вирусов, которые мы просто не всегда проверяем, они относятся к группе ОРВИ. Если кашель появился с самого начала вместе с температурой, то здесь, скорее всего, какая-то вирусная инфекция, надо просто дальше вычислять, обследовать, для этого нужно сделать пациенту диагностику. В некоторых случаях у человека может на фоне заболевания развиться отёк барабанной перепонки, тогда появляется сильная боль в ушах. Для уточнения диагноза и назначения лекарств нужно обратиться к врачу, самолечением здесь лучше не заниматься», — сказал Андрей Кондрахин.

Какие вирусы бушуют в России в ноябре 2025 года

По данным Роспотребнадзора, в стране идёт сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. На 47‑й неделе эпидсезона заболеваемость выросла на 17,9% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано свыше 6,4 тысячи случаев гриппа — в 2,2 раза больше, чем неделей ранее. При этом ведомство подчёркивает: новых «необычных» вирусов в России нет, а геномный эпиднадзор не выявил никаких нетипичных патогенов.

Сейчас в России доминирует один штамм гриппа A — «гонконгский» A(H3N2). Он вызывает большинство тяжёлых симптомов, включая высокую температуру, выраженную ломоту и ушную боль. А в начале 2025 года отмечался рост заболеваний «свиным» гриппом A(H1N1)pdm09: тогда штамм был выявлен у 68 человек в 24 городах, о чём сообщал Роспотребнадзор.

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что сообщения о «новом вирусе с болью в ушах» больше похожи на информационный шум. Однако он советует внимательно относиться к самому симптому — боли в ушах. Врач считает важным изучать его частоту и связь с конкретными возбудителями, чтобы понимать, насколько часто боль в ушах при ОРВИ действительно сопровождает текущую волну заболеваний.

Симптомы ОРВИ и гриппа — чем отличаются. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Грипп A(H3N2) и H1N1: симптомы и отличия от ковида

Грипп A(H3N2) называют «гонконгским». Болезнь развивается очень быстро. Человек чувствует резкий озноб, за несколько часов температура поднимается до 39–40 °C. Появляется сильная головная боль, ломота во всём теле, свет раздражает глаза. Через 1–2 дня присоединяются кашель и боль в горле, голос становится грубым. На этом фоне у некоторых пациентов появляется явная ушная боль — человек ощущает, что стреляет в ушах при гриппе потому, что вирус вызывает сильную интоксикацию и усиливает отёк слизистой. Стреляет в ушах при гриппе — вирус вызывает мощную интоксикацию и усиливает отёк слизистой.

Грипп A(H1N1), или «свиной», напоминает классический сезонный грипп. Температура держится высоко в первые три дня, затем снижается, а кашель и насморк выходят на первый план. Вирусологи предупреждают: оба штамма (H3N2 и H1N1) могут давать осложнения в виде пневмонии, синусита, отита, миокардита и других проблем, особенно у детей, пожилых и людей с хроническими болезнями.

Коронавирус в 2025 году входит в общий спектр ОРВИ. Обычно он проявляется следующими симптомами: температура около 38 °C, першение и боль в горле, сухой кашель, иногда потеря обоняния. У взрослых возможна и ушная боль, но врачи считают этот симптом неспецифичным. Он чаще связан с общим отёком слизистых и евстахиевой трубы, чем с конкретным типом вируса.

Чтобы понять, ОРВИ или грипп, врачи советуют обратить внимание на скорость протекания болезни. Грипп начинается резко: вечером человек ещё работает, ночью уже лежит с температурой 39 °C. Обычная вирусная простуда развивается плавно: сначала садится голос, появляется насморк и только потом повышается температура.

Как лечить боль в ушах при ОРВИ и когда нужен антибиотик

Главный принцип лечения простуды остаётся прежним: при вирусной инфекции человек лечит симптомы и даёт иммунитету время справиться с возбудителем. Антибиотик врач назначает только при бактериальных осложнениях — например, при гнойном отите, синусите или пневмонии.

Что делать, если у человека боль в ушах при ОРВИ и другие симптомы простуды:

измерить температуру, оценить общее состояние, следить за дыханием;

обеспечить покой, обильное питьё, прохладный влажный воздух в комнате;

использовать жаропонижающие на основе парацетамола или ибупрофена при температуре выше 38–38,5 °C и сильной ломоте;

использовать сосудосуживающие капли или спрей в нос, чтобы снять отёк и восстановить проходимость евстахиевой трубы;

применять обезболивающие таблетки по согласованию с врачом;

отказаться от прогревающих компрессов и грелок на ухо до осмотра лор‑специалиста.

Врачи напоминают: нельзя капать в ухо спирт, борный раствор или любые «самодельные» капли без назначения. Такое лечение может усилить раздражение или навредить барабанной перепонке. При выраженной боли, снижении слуха, гное из уха, повторной волне высокой температуры взрослому нужно срочно обратиться к врачу. Врач решит, требуется ли антибиотик и нужны ли специальные ушные капли. В целом самолечением заниматься не следует.

При каких симптомах назначают антибиотик. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jenoche

Профилактика: как не заболеть и не заразить других

Эпидемиологи и Роспотребнадзор едины во мнении: единственная специфическая защита от гриппа — вакцинация. Вакцины сезона 2025–2026 годов содержат компоненты против A(H3N2), A(H1N1) и вирусов гриппа B. Иммунитет формируется примерно за 2–4 недели, поэтому врачи советуют делать прививку до пика эпидемии.

Неспецифическая профилактика остаётся такой же важной. Риск болезни ниже у тех, кто высыпается, правильно питается, чаще бывает на свежем воздухе и не переохлаждается. При первых симптомах — температура, кашель, насморк, прострелы в ушах — лучше остаться дома, надеть маску при общении с близкими и вызвать врача.

Для офисов и больших коллективов врачи советуют простые правила: мыть руки, чаще проветривать помещения, использовать антисептики, не выходить на работу с температурой. При своевременном обращении к врачу, правильной терапии и вакцинации от гриппа большинство взрослых полностью восстанавливаются в течение нескольких недель и избегают серьёзных осложнений.

Авторы Анна Розанова