Яркие задержания и дела ноября 2025-го: чиновники, рехабы Хоботовой, продюсер «Ласкового мая», родня Шаляпина Оглавление Пыточный рехаб: владелицу центра для детей объявили в розыск после комы подростка Убийство из-за квартиры: дело родственниц Шаляпина возобновили после 30 лет Главред из Дагестана задержан по подозрению в хищении бюджетных миллионов Депутат из Дагестана задержан за аферу с пятью тысячами фальшивых детских пособий Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск за мошенничество Полковник ФСИН из Челябинска арестован по делу о взятках и превышении полномочий Начальник туберкулёзной больницы ФСИН попался на взятке от заключённого Бизнесвумен из Петербурга «забыла» заплатить налогов на два млрд рублей Подозреваемый в обрушении горнолыжной трассы «Снежком» задержан в Красногорске Замглавы администрации Ялты Ирина Беломестнова задержана при невыясненных обстоятельствах Директор департамента Минпромторга арестован по делу о коррупции Фигурант дела об убийстве криптотрейдера и его жены в ОАЭ арестован в Петербурге Мать из Балашихи задержана за зверское убийство своего 6-летнего сына Ноябрь 2025 года запомнился чередой громких задержаний. Силовики обнаружили пыточные центры для детей, накрыли коррупционеров, подняли старые дела и задержали подозреваемых в преступлениях, которые шокировали всю страну. 28 ноября, 21:41 Самые резонансные задержания и возбуждённые дела ноября 2025 года. Коллаж © Life.ru. Обложка © annahobotova, © VK / Прохор Шаляпин, © ТАСС / Юрий Самолыго, © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Пыточный рехаб: владелицу центра для детей объявили в розыск после комы подростка

Оперативники и следователи провели масштабные задержания по делу о пытках в реабилитационных центрах для детей в Московской области и других регионах. В пятницу 28 ноября стало известно, что сотрудники ГСУ СКР по Московской области задержали Анну Хоботову, владелицу скандального рехаба в подмосковном Дедовске. О страшных условиях в центре стало известно после того, как в больницу в критическом состоянии доставили 16-летнего Рому. Подросток впал в кому, и врачи установили, что его состояние стало прямым следствием жестоких издевательств и пыток в учреждении, которым управляла Хоботова.

Убийство из-за квартиры: дело родственниц Шаляпина возобновили после 30 лет

Следственный комитет России возобновил расследование застарелого уголовного дела об убийстве двух женщин, совершённом ещё в 1996 году в Волгограде. Жертвами того жестокого преступления стали родственницы артиста Прохора Шаляпина. Глава СКР Александр Бастрыкин лично взял дело под свой контроль, потребовав докладывать о всех следственных действиях. Преступление оставалось нераскрытым десятилетиями, пока в 2020 году не был задержан 52-летний Алексей Лиманский, признавшийся в убийстве лишь одной из женщин. Ранее дело было прекращено в 2021 году из-за истечения срока давности, но теперь справедливость может восторжествовать. В настоящее время Лиманский отбывает двухлетний срок за наркопреступления.

Следствие возобновило расследование дела об убийстве родственников певца Шаляпина. Фото © VK / Прохор Шаляпин

Главред из Дагестана задержан по подозрению в хищении бюджетных миллионов

Суд в Махачкале арестовал главного редактора газеты «Молодёжь Дагестана» и бывшего гендиректора агентства «Дагестан» Магомеда Магомедова. Он подозревается в совершении мошенничества, а именно в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие СМИ. Магомедов устраивал на работу людей, которые на самом деле в издании не трудились, и выводил их зарплату, а кроме этого оплачивал фиктивное проведение различных хозяйственных работ. Подробности дела пока не разглашаются, но известно, что следствие считает сумму хищения особо крупной.

Депутат из Дагестана задержан за аферу с пятью тысячами фальшивых детских пособий

Следственный комитет задержал бывшего начальника управления обеспечения семей с детьми отделения Социального фонда России в Дагестане Изи Алиева, который также является депутатом местного парламента. По версии следствия, чиновник организовал масштабную аферу, в рамках которой было назначено пять тысяч фиктивных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка. По данным СК, задержанный Алиев ещё в 2023 году создал организованную преступную группу, чтобы систематически получать взятки за незаконное оформление выплат. За это время он лично получил не менее 12 миллионов рублей. Помимо самого депутата к уголовной ответственности были привлечены ещё 16 сотрудников дагестанского отделения СФР, входивших в схему.

Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск за мошенничество

Началось расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении продюсера легендарной группы «Ласковый май» Андрея Разина. Его самого официально объявили в федеральный розыск, о чём свидетельствует картотека сайта МВД. По данным следствия, Разин на протяжении долгого времени использовал поддельный договор с автором песен коллектива Сергеем Кузнецовым, чтобы незаконно получать деньги как правообладатель. Продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы. Потерпевшей по делу признали вдову поэта-песенника.

Уголовное дело против продюсера легендарной группы «Ласковый май» Андрея Разина. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Полковник ФСИН из Челябинска арестован по делу о взятках и превышении полномочий

Центральный районный суд Челябинска арестовал до 12 января 2026 года начальника Отдела собственной безопасности ГУФСИН по области полковника Олега Мохова. Высокопоставленный офицер подозревается в получении взяток и в злоупотреблении своими полномочиями. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что мера пресечения для Мохова была избрана в виде содержания под стражей.

Начальник туберкулёзной больницы ФСИН попался на взятке от заключённого

В Челябинской области был задержан начальник «Специальной туберкулёзной больницы № 3» подполковник Евгений Архипов. Офицера подозревают в систематическом получении взяток. В период с января 2024-го по ноябрь 2025 года он получил от одного из осуждённых телевизор, строительный вагончик и материалы на общую сумму не менее 150 тысяч рублей. Взамен начальник больницы оказывал заключённому покровительство, смягчал условия содержания и разрешал использовать запрещённые предметы, включая мобильный телефон.

Бизнесвумен из Петербурга «забыла» заплатить налогов на два млрд рублей

В Калининградской области возбуждено масштабное уголовное дело против 46-летней предпринимательницы из Санкт-Петербурга. Её обвиняют в грандиозном налоговом мошенничестве. По версии СКР, владелица предприятия по переработке орехов и сухофруктов создала сложную схему с использованием 25 подконтрольных фирм, чтобы уклониться от уплаты налогов и таможенных пошлин почти на два миллиарда рублей.

Подозреваемый в обрушении горнолыжной трассы «Снежком» задержан в Красногорске

Полиция в Красногорске задержала подозреваемого в нарушении правил безопасности, которое привело к обрушению конструкции на горнолыжной трассе «Снежком». Им оказался Руслан Хахаев. В результате инцидента пострадали три человека, а десятки автомобилей на парковке были серьёзно повреждены обломками.

Задержан подозреваемый в обрушении конструкции на горнолыжной трассе «Снежком». Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Замглавы администрации Ялты Ирина Беломестнова задержана при невыясненных обстоятельствах

Суд в Крыму арестовал заместителя главы администрации Ялты Ирину Беломестнову. Чиновница обвиняется в получении взятки от директора строительной компании в размере 2,5 миллиона рублей. Фирма рассчитывала на выгодный контракт на ремонт и реконструкцию детсада. На рабочем месте и дома у Беломестновой прошли обыски. Она была снята с должности.

Директор департамента Минпромторга арестован по делу о коррупции

Суд в Москве арестовал на два месяца директора департамента Министерства промышленности и торговли РФ Михаила Кузнецова. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Подробности дела пока не разглашаются, но известно, что следствие ходатайствовало именно об аресте, считая, что фигурант может скрыться от правосудия.

Фигурант дела об убийстве криптотрейдера и его жены в ОАЭ арестован в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для фигуранта нашумевшего дела об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его супруги в Объединённых Арабских Эмиратах. Обвиняемый, Константин Шахт, был арестован. Дело получило широкий резонанс из-за жестокости преступления и статуса жертв.

Один из подозреваемых в убийстве криптотрейдера Романа Новака. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Мать из Балашихи задержана за зверское убийство своего 6-летнего сына

В подмосковной Балашихе было совершено одно из самых шокирующих преступлений этого месяца. Правоохранители задержали 31-летнюю Елену Цуцкову, которая зверски убила своего шестилетнего сына, после чего отрезала ему голову. Голова мальчика была найдена в Гольяновском пруду Москвы 16 ноября, а тело было обнаружено позже в квартире матери. По имеющейся информации, Цуцкова состояла на учёте у психиатра, употребляла наркотики и увлекалась эзотерикой, называя себя ведьмой и «проводником между мирами». В семье есть старшая дочь, которая после развода родителей проживает с отцом.

Авторы Евгений Кузнецов