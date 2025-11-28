Россия и США
28 ноября, 14:10

Моргенштерн* «запретил» флаг Украины на своём концерте

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ morgen_shtern

Исполнитель Алишер Моргенштерн* столкнулся с инцидентом на одном из концертов в Испании, где некий зритель поднял украинский флаг. Быстро среагировавший сотрудник охраны немедленно изъял символику и убрал её в коробку, пишет SHOT.

Моргенштерн запретил таскать флаги Украины на свои концерты. Видео © Telegram / SHOT

Кстати, помимо российского паспорта, у Моргенштерна* имеется и израильский паспорт. Стоит напомнить, что ранее его ограничили в праве въезда в Литву на десятилетний срок из-за высказываний о Владимире Путине. Сам исполнитель часто оказывается вовлечённым в политические дискуссии и привлекает внимание своими нестандартными взглядами и действиями.

*Включён в перечень иноагентов Минюста России.

Оксана Попова
