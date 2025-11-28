Моргенштерн* «запретил» флаг Украины на своём концерте

Исполнитель Алишер Моргенштерн* столкнулся с инцидентом на одном из концертов в Испании, где некий зритель поднял украинский флаг. Быстро среагировавший сотрудник охраны немедленно изъял символику и убрал её в коробку, пишет SHOT.

Кстати, помимо российского паспорта, у Моргенштерна* имеется и израильский паспорт. Стоит напомнить, что ранее его ограничили в праве въезда в Литву на десятилетний срок из-за высказываний о Владимире Путине. Сам исполнитель часто оказывается вовлечённым в политические дискуссии и привлекает внимание своими нестандартными взглядами и действиями.