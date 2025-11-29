Возраст, география и марка машины. От чего зависит тариф ОСАГО и что изменится в 2026 году Оглавление Какой базовый тариф предлагают страховые Как возраст водителя влияет на размер базового тарифа От каких ещё факторов зависит размер базового тарифа Как марка автомобиля влияет на стоимость ОСАГО Что изменится на рынке автострахования в 2026 году Какие штрафы грозят водителям с 1 декабря 2025 года Аналитики подсчитали, как возраст водителя, география и марка машины определяют цену полиса ОСАГО. При этом в следующем году на рынке ожидаются существенные изменения. Что нужно учесть автомобилистам? 28 ноября, 21:22 Эксперты рассказали, от чего зависят тарифы ОСАГО. Обложка © ТАСС / Семён Лиходеев

Какой базовый тариф предлагают страховые

В 2025 году коридор базовых ставок ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц составляет от 1646 до 7535 рублей. Базовый тариф в диапазоне 7–7,5 тыс. устанавливают 24% страховых компаний. То есть каждый четвёртый водитель сегодня получает предложение по верхней планке. При этом минимальный тариф до трёх тысяч рублей стал редким исключением — его предлагают лишь 3% страховщиков. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру».

Фото © Пресс-служба маркетплейса «Банки.ру»

Как возраст водителя влияет на размер базового тарифа

Размер базового тарифа напрямую зависит от возраста автомобилиста, что связано с оценкой страховых рисков. Так, 40% полисов, купленных водителями до 30 лет, имеют цену по верхнему порогу коридора, в среднем это шесть тысяч рублей. Страховые компании устанавливают высокие тарифы также для людей старше 60 лет — 5,7 тыс. Причём 25% полисов в этой возрастной категории имели цену 7 – 7,5 тыс. А вот меньше всего платят россияне в возрасте 41–60 лет — 5,4 тыс.

— Повышенную базовую ставку могут назначать ввиду небольшого опыта вождения или, например, рисков, связанных с медико-физиологическими факторами, — пояснила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина.

От каких ещё факторов зависит размер базового тарифа

Ключевым фактором при расчёте стоимости полиса остаётся территориальный коэффициент. В регионах с напряжённой дорожной обстановкой тарифы значительно выше. Так, самые высокие тарифы в Дагестане, Чеченской, Карачаево-Черкесской республиках, Северной Осетии – Алании и Приморском крае — около 7,5 тыс. рублей.

Самые низкие тарифы в Москве и Московской области — четыре и 4,4 тыс. рублей соответственно. К регионам со спокойной дорожной обстановкой также относятся Пермский край, Санкт-Петербург и Тюменская область. Коэффициент тут не превышает пяти тысяч рублей.

Как марка автомобиля влияет на стоимость ОСАГО

Базовый тариф ОСАГО варьируется и в зависимости от марки автомобиля. Страховщики считают наиболее рисковыми автомобили марок ГАЗ, Isuzu, Daihatsu и ВИС. Базовый тариф на них находится в диапазоне 6,5 – 7 тыс.

Напротив, выгодные условия предлагаются владельцам MINI, Saab, Exeed, Haima и Volvo — в среднем 4,7 тыс. рублей. Среди популярных в России марок самый дорогой тариф у Lada — примерно 6 тыс., а самый дешёвый у Haval — 5 тыс.

— Рынок ОСАГО за последние годы стал заметно динамичнее и технологичнее: страховщики активнее переходят к индивидуальному ценообразованию, а тарифы всё меньше зависят от средних параметров и всё больше — от личного профиля водителя. При этом базовый тариф как отправная точка для расчёта конечной стоимости полиса остаётся ключевым индикатором того, как страховые компании оценивают уровень риска разных категорий клиентов, — добавила Эряния Бочкина.

Фото © Пресс-служба маркетплейса «Банки.ру»

Что изменится на рынке автострахования в 2026 году

С 27 января 2025 года базовый тарифный коридор остался прежним для легковых автомобилей — от 1646 до 7535 рублей для физлиц, но Центробанк скорректировал территориальные коэффициенты и другие параметры. В 18 регионах территориальный коэффициент вырос, в 21 — снизился. Кроме того, резко подорожали полисы «мультидрайв» — коэффициент неограниченного числа водителей поднялся с 2,32 до 3,16. Об этом рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс тракс» Алексей Иванов.

По его словам, главная история года — в индивидуализации тарифов. Страховщики получили больше свободы при назначении базовой ставки внутри коридора, учитывая профиль водителя: возраст, стаж, безаварийность, марку машины, её мощность. Минимальный коэффициент бонус-малус может дать до 54% скидки, а максимальный способен увеличить стоимость почти в четыре раза. Для молодых водителей до 22 лет со стажем менее года коэффициент достигает 2,27, тогда как для опытных водителей старше 59 лет он снижается до 0,83.

— На 2026 год готовятся более серьёзные изменения. Центробанк подписал указание о расширении тарифного коридора ещё на 15% в обе стороны для легковых автомобилей: базовая ставка может опуститься до 1399 рублей для аккуратных водителей и подняться до 8665 рублей для высокорисковых. Это означает, что те, кто не попадал в аварии, могут рассчитывать на снижение цены, а водители с ДТП по своей вине заплатят больше. Для мотоциклистов изменения ещё существеннее: коридор расширится на 40%, — пояснил Алексей Иванов.

Он добавил, что все эти меры — попытка сделать систему честнее: аккуратные водители не должны дотировать лихачей. Конечно, для тех, кто часто становится виновником аварий или имеет минимальный стаж, полис становится ощутимо дороже. Но средняя стоимость полиса в 2024 году составила около 7600 рублей, что на 2,5% ниже, чем годом ранее. А значит, безаварийные водители получают реальную выгоду, а рост цен сдерживается благодаря более точной оценке рисков.

Какие штрафы грозят водителям с 1 декабря 2025 года

В преддверии зимы, а в ряде регионов она уже наступила, необходимо установить зимние шины. Эти требования обязательны для всех субъектов РФ. Жители южных регионов могут использовать всесезонные шины. Шины должны быть установлены на всех колёсах автомобиля. Нанесены маркировка M+S, M&S или M S; знак в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри неё; остаточной глубины протектора не менее четырёх миллиметров. Об этом рассказал ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин.

По техническому регламенту Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств, которые не укомплектованы зимними шинами. Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей.

— Согласно п. 5 приложения № 14 к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 353, продлено на три года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го. Ввиду вышеизложенного некоторым водителям необходимо в ближайшее время заменить водительское удостоверение. Напомню про ответственность за управление ТС с недействительным водительским удостоверением. Это грозит наложением штрафа от 5000 до 15 000 тысяч рублей. Кроме того, согласно ст. 27.13 КоАП РФ, транспортное средство переместят на штрафстоянку и дополнительно, согласно региональному законодательству, необходимо будет оплачивать расходы за перемещение и каждый час (сутки) нахождения на стоянке автомобиля, — добавил Дмитрий Безделин.

Он также подчеркнул, что с 1 декабря 2025 года будет повышен утилизационный сбор. Изменения коснутся новых легковых автомобилей и бывших в употреблении. Однако для автомобилей с маломощными двигателями ничего не изменится, а вот для автомобилей с мощными двигателями (от 160 л.с.) ставка увеличится.

