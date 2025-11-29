Россия и США
29 ноября, 18:58

Названы последствия атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Атака безэкипажных катеров ВСУ на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске наносит прямой удар по экономическим интересам Казахстана и западных компаний, заявил эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По его словам, повреждение погрузочного устройства может привести к длительному сокращению объёмов отгрузки нефти, что помешает КТК выполнить годовой план в 74 миллиона тонн.

Основные финансовые потери понесут казахстанские недропользователи, которые экспортируют через терминал около 80% своей нефти. Эксперт подчеркнул, что под удар также попадают европейские и американские компании, владеющие значительной долей в консорциуме. Повреждение критической инфраструктуры создаёт риски для стабильности поставок и доходов основных участников рынка.

«То есть Украина напрямую бьёт по интересам американских компаний, по интересам европейских компаний, по Казахстану», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Казахстан ведёт разговор с Украиной из-за атаки на КТК
Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко опубликовал кадры значительных разрушений в жилых кварталах после масштабной атаки БПЛА ВСУ. Один из ударов пришёлся на объект инфраструктуры. В пригороде оказался повреждён терминал Каспийского трубопроводного консорциума, что потребовало эвакуации его сотрудников.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Казахстан
  • ВСУ
  • ЕС
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Краснодарский край
