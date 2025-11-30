Путин одним словом остановил вакханалию. Итоги недели, где всем стало плохо Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему Запад и Зеленский так боятся мира, и как американцы начали зачистку своих марионеток на фоне провала. 30 ноября, 09:19 Обложка © ChatGPT

Основных событий, которые определяли практически всю информационную повестку прошедшей недели, было два (причём оба взаимосвязаны между собой). Во-первых, это судорожные попытки навязать России очередной «пис дил» (мирную сделку) с большим количеством пунктов разной степени наглости. Во-вторых, это продолжающийся коррупционный скандал в семействе Зеленских – Ермаков (который уже привёл к распаду семейства). А теперь давайте об этом (и остальном) поподробнее.

Вторую неделю «жёлтый дом» во главе с Трампом пытался продвигать некий «мирный план» из неопределённого количества пунктов. Европейцы и Зеленский устраивали по этому поводу истерики. Причин у этих истерик несколько, но суть одна — все они хотят продолжения конфронтации, каждый со своей мотивацией.

Евросоюзу в целом нужно продолжать реализовывать свою старую стратегию безопасности НАТО — «удерживать США внутри, Германию ослабленной, а Россию вовне». США всё менее заинтересованы в НАТО, и в продолжении конфликта на Украине евробюрократы и функционеры типа Рютте видят возможность удерживать их вовлечёнными. Как женщина, пытающаяся удержать нелюбимого (и нелюбящего) мужа от развода с помощью ребёнка (потому что сама работать не хочет).

Также есть подозрение, что Макрону и прочим нужно продолжать конфликт, потому что они уже успели украсть какие-то российские активы (не входившие в «Евроклир») и потратить их. Они рассчитывали, что Россия проиграет и об этом забудут. Но Россия побеждает. И если это вскроется, то Макрона и прочих ждёт уголовка (как Саркози). Поэтому нужно тянуть время, а хохлов не жалко.

Насколько они все там пребывают в фрустрации и панике, можно было видеть по выступлению Каи Каллас, которая с перепугу заявила, что «Россия за 100 лет напала на 19 стран, а на Россию никто не нападал». Ей ответил Мединский, перечислив часть из тех, кто «не нападал на Россию» в Порт-Артуре, Мурманске, Одессе, Киеве, под Псковом и под Москвой.

Ну и Зеленскому нужно продолжать воевать, потому что после наступления мира он не только потеряет власть, но и придётся отвечать за коррупцию, а возможно, и за многое другое.

Поэтому всех их перекашивает от одной только мысли о мире.

Другой вопрос, что предлагаемый Трампом вариант мирного соглашения:

а) не отображает ситуацию на земле; б) не убирает корневые причины начала СВО; в) не решает проблем безопасности.

Поэтому в четверг вышел Владимир Владимирович и завершил эту бестолковую вакханалию, сказав: «Интересная бумажка, конечно, можно даже пообсуждать, но это не мирный план».

И всё, сразу все дальнейшие телодвижения вокруг этих «26-28-19 пунктов» прекратились как по мановению руки. Ибо смысла нет. Что как бы прозрачно намекает, кто тут на самом деле диктует условия и определяет дальнейшее развитие событий.

Скорее всего, там ещё на неформальном уровне было передано Трампу что-то типа: «Как с вами договариваться, если ваша марионетка вам не подчиняется?».

В ответ американцы начали показательно щемить марионетку. Американские структуры колониального управления НАБУ и САП провели обыски у Ермака и Кулебы. И «президент самой независимой из всех независимых» ничего не смог с этим сделать, а был вынужден отправить своего мужа Ермака в отставку.

«По собственному желанию», ога. Говорят, что Ермак настолько желал в отставку, что потом ещё несколько часов истерил, орал и бил посуду.

А потом, чтобы попытаться слинять от ответственности, написал, что идёт на фронт. Малыш, этот номер для фрайеров, мы его сто раз видели. Его даже Филатов в «Федоте» описывал словами «И прошу меня отправить на текущую войну».

За Кулебу, этого хуторского любителя курить бычки в прямом эфире, отдельное спасибо.

На фоне того, что система диктатуры Зеленского разваливается, креативщики «95-го квартала» запустили, как они это называют, «антикрыз». Мол, нужно потерпеть ещё полгодика — и тогда Россия точно развалится. В обоснование этого приводят данные о том, что с 2022 года ФНБ сократился со 120 до 51 миллиардов долларов.

Маленькие! ФНБ — это не ЗВР. Это Фонд национального благосостояния, сам смысл которого — инвестирование. Он и должен накопленные средства тратить на различные проекты, так и задумано!

И да, 51 миллиард — это на 51 миллиард больше, чем есть у Украины (причём это только один из многочисленных «карманов» российской бюджетной жилетки). Пока Россия похудеет, Украина уже сдохла (и ЕС, на чью помощь так рассчитывали свидомые, тоже).

Меня вообще всегда так искренне веселят рассказы «Смотрите, у России резервов стало чуть меньше, она скоро развалится» (они как-то не заметили Сибирь и Арктику, где эти резервы в земле закопаны триллионами, мвухахаха) от тех, кто сидит по уши в долгах и стремительно деиндустриализируется.

Поэтому сохраняем спокойствие, любим Россию и смотрим, как в Мирнограде «нет потерь».

Авторы Александр Роджерс