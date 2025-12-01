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Регион
Опубликовано 1 декабря 2025, 10:18

Генерал разоблачил «коварный подход» ВСУ, атаковавших мирных жителей Каспийска

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Вооружённые силы Украины совершили атаку на Каспийск (Дагестан) для дестабилизации обстановки в регионе, заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, украинская армия осознаёт низкую эффективность ударов по защищённым РЭБ военным объектам, поэтому атакует мирных жителей.

«По мирным жителям, жилым кварталам, школам, больницам и так далее [удары] наиболее болезненны. Это коварный подход для нагнетания обстановки, поскольку нашим службам потом нужно объяснять народонаселению, почему так получилось», — подчеркнул военный эксперт в интервью NEWS.ru.

Напомним, 1 декабря в Каспийске прогремел мощный взрыв, в результате которого серьёзно пострадала городская инфраструктура. По предварительным данным, ударной волной задело не менее 15 припаркованных автомобилей, в ближайших домах выбило окна. Позже глава Дагестана назвал причину взрывов в Каспийске.

12-летняя девочка ранена во время воздушной атаки ВСУ на Дагестан
12-летняя девочка ранена во время воздушной атаки ВСУ на Дагестан

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Борис Эльфанд
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