Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий 1 декабря

Издание под названием «Нефть и Капитал»

Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на прибыль владельцев российских газовозов ледового класса. Льгота распространяется на доходы от фрахта судов, перевозящих СПГ и газовый конденсат, при условии их регистрации в Российском международном реестре судов, пишет oilcapital.ru. Закон направлен на поддержку экспорта СПГ из Арктики.

Ставропольский край

В Ставропольском крае за последние три года зафиксировано 13 случаев мошенничества с продажей жилья, сообщили в региональном ГУ МВД. Чаще всего жертвами становятся женщины 50–75 лет, пишет newstracker.ru. Мошенники используют психологическое давление, представляясь сотрудниками Росреестра или следователями.

Республика Удмуртия

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о нападении группы подростков на 14-летнюю девочку в Ижевске, пишет udm-info.ru. Избиение произошло во дворе дома в августе, пострадавшей понадобилась медицинская помощь. По факту инцидента до сих пор никто не привлечен к ответственности.

Ростовская область

В Сети появилась аудиозапись, на которой тренер женского ФК «Ростов» Яна Чуб угрожает футболисткам, пишет rostovgazeta.ru. Конфликт возник после обсуждения финансовых проблем в команде, которая в сезоне 2025-го заняла 12-е место в Суперлиге.

Республика Татарстан

В Татарстане осудили бывшего начальника отдела прокуратуры республики Алию Купова. Ему назначили 8 лет строгого режима и штраф 3,2 млн рублей. Как пишет inkazan.ru, следствие установило: в 2023 году Купов помог вернуть изъятые телефоны без экспертизы и получил взятку iPhone. Позже он согласился за 1,5 млн изменить квалификацию дела, но был задержан правоохранителями.

Волгоградская область

В Волгограде к Новому году откроется около семи десятков елочных базаров. По данным мэрии, точки будут запускаться постепенно в разных районах города. Как сообщает novostivolgograda.ru, больше всего базаров появится в Тракторозаводском районе — 14, а меньше всего в Красноармейском. Живые ели будут продавать и на ярмарках, цены пока не объявлены.

Нижегородская область

В Нижегородской области около 20 тысяч человек живут с ВИЧ, что составляет 0,7% населения. Как сообщает newsnn.ru, чаще всего вирус передается при гетеросексуальных контактах — около 81% случаев. По данным Роспотребнадзора, ежегодно анализы сдает каждый третий житель региона, а терапию получают 93% пациентов. Специалисты отмечают: выявление инфекции не страшно, лечение позволяет долго избегать осложнений.

Свердловская область

В Екатеринбурге доходы от штрафов за неоплаченную парковку выросли в 4,5 раза по сравнению с 2023 годом. Как сообщает tagilcity.ru, только за июль–октябрь 2025 года водители заплатили 47,6 млн рублей, почти столько же, сколько за два предыдущих года вместе. Всего за десять месяцев выписано штрафов на 91,1 млн, а сборы за парковку достигли 84 млн. Система впервые стала прибыльной.

Оренбургская область

В ДТП под Оренбургом четыре человека погибли и ещё пять получили травмы. Как сообщает портал 56orb.ru, среди погибших — малолетний ребенок. На участке трассы столкнулись два легковых автомобиля —Lada Largus и Lada Granta. Удар был такой силы, что одну из машин выбросило в кювет. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место ДТП и провели деблокирование пострадавших и погибших.

Тюменская область

Тюменского подростка, жившего в кафе, могут отправить в детдом. Как информирует портал nashgorod.ru, 14-летний школьник ранее заявлял, что мама на протяжении нескольких лет бьет его, унижает, не пускает домой, в результате чего он вынужден жить в кафе и круглосуточных магазинах. После огласки истории в СМИ нашелся отец подростка, который до этого не знал о его рождении. Однако школьник сбежал и от него. В настоящий момент он живет с бабушкой.

Омская область

Рабочие, которые проводили ремонт двух мостов в Омске, объявили забастовку. По информации портала gorod55.ru, причиной стала задержка зарплаты. Аванс рабочим задерживают с 15 ноября. Из-за этого 1 декабря никто из них не вышел на работу.

Карелия

Волк бродит по одному из городов в Карелии. Как сообщает karelinform.ru, об этом рассказала местная жительница. По её словам, хищник ночью напал на её домашнюю собаку. Женщине удалось спугнуть волка громкими звуками. В своем сообщении в соцсетях горожанка просит местные власти организовать отлов хищных животных в городской черте.

Приморский край

Начало календарной зимы в Приморье будет аномально морозным. Уже в понедельник днем -1…-12°C, а ночью до -27°C. Пик холодов наступит в среду, когда ночные температуры упадут до -33°C. Как сообщает vostokmedia.com, во Владивостоке до среды продержится сильный ветер, а минимальные температуры составят -16°C.

Башкирия

В Башкирии резко подорожали свежие овощи и фрукты. Как сообщает Mkset.ru, за последнюю неделю ноября сильнее всего выросли цены на свежие огурцы — более чем на 10%, до 159 рублей за кг. Также заметно подорожали яблоки (до 130 рублей) и капуста. Незначительно поднялась стоимость гречки, рыбы, творога и мясных изделий. При этом подешевели куриные яйца (на 3%), помидоры, пшено и молоко. Рост цен зафиксирован более чем на половине отслеживаемых продуктовых позиций.

Краснодарский край

В ноябре в Краснодарском крае продолжились громкие антикоррупционные дела. Генпрокуратура инициировала лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского по делу о взятке в 25 млн рублей, пишет kubanpress.ru. Также бывший депутат Михаил Ковалюк предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве 500 млн рублей. Кроме того, прокуратура подала иск об изъятии в госсобственность имущества бывшего главы УМВД Краснодара Александра Семёнова и его жены на 3 млрд рублей. Общая сумма фигурирует в этих трёх делах превышает 3,5 млрд рублей.

Хабаровский край

В Хабаровском крае нашли уникальную древнюю керамику, пишет transsibinfo.com. Учёные изучают артефакты, найденные у сёл Малышево и Сикачи-Алян. Среди находок — особая керамика, точных аналогов которой в мире пока не обнаружено. По ряду признаков она может относиться к вознесеновской культуре позднего неолита. Специалисты проводят детальные лабораторные исследования собранных материалов: каменных орудий, фрагментов керамики и металлических предметов.

Новосибирск

В Новосибирском зоопарке скончался манул Рыжий — младший сын Мии и Зеленогорска, пишет atas.info. Несмотря на свою короткую жизнь, Рыжий успел подарить множество светлых моментов и стал символом радости для всех, кто следил за его взрослением.

Челябинская область

Двое учащихся из Челябинска завоевали серебряные медали на Китайской национальной олимпиаде по математике, пишет kursdela.biz. Об успехах российской команды сообщили в правительстве страны.

ХМАО

Сургутский бизнесмен и один из богатейших людей ХМАО почти 3,5 года уклонялся от уплаты налогов, пишет muksun.fm. Фиктивные операции и внесение ложных данных вскрылись во время проверки. Бюджету нанесен ущерб в 55 млн рублей, при том, что фирмы бизнесмена выручают по несколько миллиардов в год.

Красноярский край

Еще одна пещера была обследована спасателями в поисках семьи Усольцевых, пишет prmira.ru. 28 сентября семья с 5-летней дочерью отправилась в поход и не вернулась. 18 ноября был проведен осмотр пещеры глубиной 15 метров и протяженностью 30 метров. Также спасатели проверили 2,5 километра лесного и скального массива. Однако поиски на данный момент не дали никаких результатов.

Хакасия

В Боградском районе Хакасии в реке Тесь утонул 4-летний ребенок, пишет newkhakasiya.online. Как сообщают в ГСУ СК по России по республике, мальчик провалился под лед.

Красноярский край

На владельцев бизнес-зала красноярского аэропорта подали в суд из-за просрочки, пишет prmira.ru. В ходе проверки выявили нарушения: хранение продуктов без маркировки на транспортной упаковке; отсутствие приборов контроля температурного и влажностного режима в холодильном оборудовании и складских помещениях; хранение просроченных продуктов и продуктов с признаками порчи.

Белгородская область

В правительстве Белгородской области сократят 20% чиновников, пишет bel.ru. Вячеслав Гладков поручил провести ревизию всех сотрудников правительства. Под сокращение попадут министерства, ведомства и подведомственные организации. Цель — оставить только тех, кто приносит максимальную пользу региону.

Пермский край

Экс-глава Индустриального района пытался за 3 миллиона откосить от службы на СВО, пишет, пишет properm.ru. Экс-чиновник пытался договориться с военными о признании его негодным к исполнению воинской обязанности. Военный суд отправил чиновника на два месяца под арест в СИЗО.

Приморский край