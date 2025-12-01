Зеленский созвонился с Уиткоффом после разговора с европейскими лидерами

Владимир Зеленский провёл интенсивную серию телефонных переговоров с ключевыми западными лидерами и спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец, подтвердивший один из разговоров.

Помимо беседы с Уиткоффом, лидер режима сегодня общался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, главой Евросовета Антониу Коштой, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Марком Рютте.

Напомним, что накануне, 30 ноября, во Флориде состоялась встреча представителей Украины и США по обсуждению мирного плана Дональда Трампа. Возглавляющий украинскую делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров назвал прошедшие обсуждения продуктивными. После этого обсуждение плана продолжится в России: Стивен Уиткофф в начале недели отправится в Москву для продолжения контактов по урегулированию.