В Госдуме не оценили идею принудительной эмансипации трудных подростков

Закон о принудительной эмансипации агрессивных подростков, совершающих насильственные преступления, не будет поддержан в Госдуме, полагает первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

В беседе с «Лентой.ру» он раскритиковал соответствующую инициативу. Парламентарий отметил, что подростки, не поддающиеся перевоспитанию, скорее всего, имеют отклонения в психическом развитии. В таких случаях речь должна идти не о досрочном привлечении к уголовной ответственности, а об интенсивном лечении.

«Их надо признавать отстающими в развитии и, наоборот, с учётом этих обстоятельств признавать частично вменяемыми. Скорее об этом идёт речь, а не о том, чтобы поскорее их привлечь к уголовной ответственности, даже не в 14 лет, в 12 лет», — подчеркнул депутат ГД РФ.

Напомним, ранее в России была выдвинута инициатива о введении процедуры принудительной эмансипации для несовершеннолетних, совершающих тяжкие насильственные преступления. С соответствующей законодательной инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко.