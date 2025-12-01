Останина опровергла слухи об отмене маткапитала на первого ребёнка

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина официально опровергла распространившуюся в соцсетях информацию о возможной отмене материнского капитала на первого ребёнка. В разговоре с корреспондентом ТАСС она заверила, что подобные меры не рассматриваются.

«Утверждать, что материнский капитал отменят на первого ребёнка, нет. Никто не покушается на то, чтобы отменять маткапитал на первого ребёнка», — цитирует её агентство.

Её заявление призвано прекратить распространение недостоверных данных, вызывающих беспокойство среди молодых семей.

На фоне опровержения слухов об отмене напомним, как работает программа. Неиспользованный остаток материнского капитала ежегодно индексируется. С 1 февраля 2026 года сумма вырастет на 6,8%. Например, 267 750 рублей превратятся в 285 957. Индексация проходит автоматически, заявления подавать не нужно. При этом остаток менее 10 тысяч рублей с 2024 года можно получить наличными, а большую сумму — направить только на утверждённые цели: жильё, образование детей или пенсию матери.