ВС РФ развернули российский флаг на площади в центре Красноармейска
Военнослужащие группировки войск «Центр» развернули государственный флаг Российской Федерации на главной площади Красноармейска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны.
ВС РФ развернули российский флаг на площади Красноармейска. Видео © Telegram / Минобороны России
«Российский триколор развернули на площади Шибанкова напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета. На площади также располагаются здания администраций города и района, а также городской дом культуры», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские подразделения взяли под контроль Красноармейск (Покровск) в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Кроме этого, Герасимов представил обновлённые данные о продвижении на соседних участках, где продолжаются наступательные действия.
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