За ночь ПВО уничтожила 45 украинских дронов в девяти регионах России

Четырнадцать дронов были сбиты в Брянской области, восемь уничтожили в Краснодарском крае, ещё шесть — над Крымом. Пять БПЛА ликвидированы в Волгоградской области, четыре — в Чеченской Республике, два — в Ростовской области, по одному — в Орловской, Липецкой и Тверской областях. Ещё три летательных аппарата уничтожили над Чёрным морем.