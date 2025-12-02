В Госдуме раскрыли, кто атаковал российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции

Атака на российский танкер «Midvolga 2» в Чёрном море была спланирована для срыва предстоящих переговоров между Россией и США. Такую оценку дал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он назвал инцидент совместной операцией Украины и Великобритании, направленной на демонстрацию силы в момент решения вопроса о финансировании ВСУ.

«Это чисто украинско-английская операция, британцы — мастера на такие атаки, мастера провокаций с историей. Всё это направлено на срыв переговоров РФ и США и на демонстрацию своей состоятельности», — пояснил Колесник в разговоре с NEWS.ru.

Парламентарий предрёк незамедлительное и сокрушительное возмездие, заявив, что Россия обладает всеми необходимыми средствами для ответного удара по причастным силам ВСУ и их британским кураторам.

По данным турецких властей, танкер «Midvolga 2» перевозил подсолнечное масло из России в Грузию и был атакован примерно в 80 милях от турецкого побережья. В ведомстве заявили, что экипаж из 13 человек не пострадал, двигатели не повреждены, и судно самостоятельно следует в порт Синоп для инспекции.