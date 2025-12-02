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Регион
Опубликовано 2 декабря 2025, 12:52
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Депутат раскрыл, зачем Долину позвали в Госдуму после скандала с квартирой

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Госдуме планируют провести круглый стол с участием Ларисы Долиной, правоохранителей и судей, чтобы выработать меры против массовых исков о возврате проданной недвижимости. Об этом сообщил депутат Дмитрий Свищев.

По его словам, общество «трясёт» из-за прецедента, созданного делом певицы, когда суды встают на сторону продавцов, лишая покупателей и денег, и жилья.

«Позвонили её директору, уже обсуждаем вопрос её прихода. Придёт или не придёт — это её дело. Хотелось бы понять, что случилось на самом деле, её мнение услышать», — заявил парламентарий в разговоре с 360.ru.

Депутат отметил, что подобные иски стали массовыми, а «предприимчивые» граждане начали использовать эту схему и при продаже автомобилей. Цель круглого стола — выслушать все стороны и подготовить поправки в законодательство для защиты прав покупателей.

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Решение о круглом столе принято на фоне реальных изменений на рынке. Как отмечают риелторы, в России из-за так называемого «эффекта Долиной» фиксируются случаи нежелания покупателей приобретать жильё у пожилых собственников, хотя явление пока не носит массового характера. Эксперты поясняют, что настороженность вызвана риском судебных исков о возврате недвижимости, что осложняет продажи.

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Юрий Лысенко
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