Освобождение Красноармейска и Волчанска российскими войсками является «знаковым и долгожданным событием», заявил в беседе с Life.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, эти успехи создают новые оперативные возможности на ключевых участках фронта.

Дандыкин отметил, что Красноармейск открывает путь на крупную агломерацию, включая Краматорск. Волчанск же, несмотря на небольшой размер, стал одним из самых тяжёлых участков боёв.

«Город небольшой, приграничный, но больше года там шли ожесточённые столкновения, где противник потерял много боеспособных частей», — сообщил эксперт.

По его словам, продвижение продолжается и в других районах. Российские войска уже ведут бои на подступах к Гуляйполю — важнейшему укреплённому пункту ВСУ в Запорожской области.

Мы зашли не с той стороны, где они ожидали. Уже в предместье города идут бои, и в ближайшее время, думаю, мы справимся Василий Дандыкин военный эксперт

Собеседник Life.ru подчеркнул, что успешные действия группировки «Днепр» отмечаются и в районе Степногорска, также считающегося стратегическим пунктом в Запорожской области.

Север ДНР, по оценке эксперта, также стал зоной активных боёв:

— В Северске бои идут внутри города, и до 20% территории, по некоторым данным, уже под контролем российских сил;

— В районе Красного Лимана вновь разворачиваются ожесточённые бои, что, по словам Дандыкина, имеет прямое значение для дальнейшего давления на Славянск;

— В Константиновке, важнейшем транспортном узле, бои также идут в городской черте.

Эксперт считает, что «с началом зимы ситуация развивается очень хорошо», и поставленные задачи на зимний период уже обсуждены на закрытом совещании у Верховного главнокомандующего.

Напомним, что накануне президент Владимир Путин заслушал доклады о взятии Красноармейска и Волчанска под контроль. А сегодня в Москве ожидаются его переговоры с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом — встречу уже называют «исторической», поскольку она связана с обсуждением возможного мирного урегулирования.